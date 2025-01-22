يجب أن تتوقف.. ترامب يكشف إحصائية صادمة بشأن ضحايا الحرب الأوكرانية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب الأوكرانية أسفرت عن مقتـ.ـل 800 ألف جندي روسي و 600 ألف جندي أوكراني، ويجب أن تتوقف.

وأشار الرئيس الأمريكي في كلمة له اليوم الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة تبحث قضية إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من المساعدات إلى كييف.

وقال إنه إذا لم يجلس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا فمن المحتمل أن نفرض عقوبات على روسيا.

وأكد الرئيس ترامب أن الحرب الأوكرانية ما كانت ستحدث لو كان لدينا رئيس فعّال في البيت الأبيض، في إشارة إلى خلفه جو بايدن.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه يبحث فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الصين، لافتًا إلى أنه سيفرض تعريفات جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي.

وأشار الرئيس ترامب، إلى أن العفو الذي أصدره الرئيس المنتهية ولايته بايدن عن بعض الشخصيات كان " سخيفا".

وأضاف “ترامب” أن إدارته مُصممة على ترحيل المهاجرين المجرمين.

وقال إن حرائق غابات لوس أنجلوس دمرت مساحات خضراء شاسعة وتسببت في تدمير كبير للتربة.

وأكد الرئيس ترامب، أنه سيدعم شراء إيلون ماسك لـ "تيك توك" إذا أراد ذلك.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، تملك أكبر مشروع للذكاء الاصطناعي، معلنا عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مضيفا أنه ستكون هناك شركة متخصصة بالذكاء الاصطناعي تسمى "STAR GATE" أصولها 500 مليار دولار.

ولفت “ترامب” إلى ضرورة أن تتغلب الولايات المتحدة على الصين في الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن السلطات الأمريكية ستعمل على وقف الهجرة غير الشرعية ووقف التضخم وكل ذلك سيصب بمصلحتنا في النهاية.

وقال إن الولايات المتحدة ستشهد عصرًا ذهبيًا خلال ولايتي.

وشهدت واشنطن أمس الثلاثاء تنصيب الرئيس دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة، وأعلن عن أكثر من 200 قرار تنفيذي فور وصوله إلى البيت الأبيض.