استكمال تدريبات المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم .. تفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء التسجيل لاستكمال تدريبات المقبولين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مسابقة 30 ألف معلم - الدفعة الثالثة بداية من اليوم وحتى يوم 26 يناير

يأتي ذلك في إطار مسابقة ال 30 ألف معلم؛ لسد العجز في أعداد المعلمين، وانتقاء أفضل الكوادر التعليمية لإعداد جيل من المتعلمين الفعلين القادرين على المساهمة في بناء مجتمع قوي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ذلك إيماء إلى استكمال تدريبات المقبولين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مسابقة 30 ألف معلم - الدفعة الثالثة؛ والتوجيه نحو إعلام المقبولين ونشر محددات اجتياز باقي التدريبات للدفعة الثالثة.

تعليمات التسجيل على موقع التنسيق: https://miltrainging.mod.gov.eg

فتح الموقع لتسجيل البيانات الأساسية في المدة من 22 يناير إلى 26 يناير.

البيانات الأساسية المطلوب تسجيلها: (اسم) الطالب - الدولة - المحافظة - العنوان - العنوان تفصيلي - البريد الإلكتروني - تليفون المنزل - تليفون الطالب - تليفون ولي الأمر - سنة المؤهل - النسبة المئوية - التخصص - الجامعة - الدراسات العليا - التقدير - موقف زواج الوالدين - اسم الوالد رباعي - مؤهل الوالد ووظيفته وقت الميلاد - مؤهل الوالد ووظيفته حاليا - الدرجة العلمية للوالد - اسم الوالدة رباعي - مؤهل ووظيفة الوالدة حاليا - الدرجة العلمية للوالدة - تاريخ الميلاد للمرشح المرشحة - التصنيف - الشعبة - الدبلومة - الحالة الاجتماعية - الموقف التجنيدي - عدد الأخوة والأخوات).

بعد انتهاء التسجيل سيصل المرشح المرشحة رسالة بالرقم السري خلال (٤٨) ساعة للدخول به مرة ثانية؛ لتسجيل البيانات الاجتماعية بعد وصول رسالة الرقم السري بـ ٢٤ ساعة.

فتح الموقع لتسجيل البيانات الاجتماعية في المدة من 24 يناير إلى 28 يناير.

البيانات الاجتماعية المطلوب تسجيلها الخاصة بالأقارب بالكامل للأخوة الأشقاء وغير الأشقاء والأعمام والعمات والأخوال والخالات (الاسم الأول - الاسم كاملا - درجة القرابة - السن - المؤهل الدراسي - الوظيفة - العنوان). وبنهاية التسجيل الصحيح يتم طباعة نموذج التقديم والمتضمن رقم القيد للمرشح المرشحة).

عند التسجيل على الموقع يتم تسجيل تقدير البكالوريوس الليسانس، ولا يتم تسجيل أي دراسات عليا بدون تواجد الشهادة المؤيدة لذلك.

تعليمات الكشف الطبي

- إحضار نموذج التقديم المدرج به رقم القيد يوم الكشف الطبي، ولن يسمح بالدخول بدون النموذج.

- لن يتم اختبار نسبة الـ 5 من ذوي الإعاقة، ويتم التعامل معهم من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- إحضار الإقرار الطبي موقع بواسطة المعلم المعلمة يوم الكشف الطبي، مع ذكر أي أمراض طبقا للإقرار.

- التأكيد على الصيام لمدة 8 ساعات قبل الكشف الطبي، ويسمح بشرب المياه فقط.

- يتم حضور الكشف الطبي بالزي الرياضي، مع التأكيد على عدم اصطحاب أية عقاقير طبية في أثناء الكشف الطبي.

- سيتم تحديد ميعاد لحديثي الولادة؛ لأداء الاختبار الرياضي بنهاية ميعاد الاختبار الرياضي.