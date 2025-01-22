قرار عاجل من مجلس الوزراء اللبناني يخص السوريين

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بمنع السوريين الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية من التسجيل في المدارس اللبنانية.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية - نقلا عن مجلس الوزراء اللبناني - الي ان ٤٥ ألف تلميذ سوري غير شرعي سُجّل في مدارس شبه مجانية عبر الجمعيات التي حصلت على داتا التلاميذ من اليونيسيف وبذلك تكون الأخيرة قابلت قرار الحكومة والتفّت على القانون!

ولفت المجلس الي ان اليونيسيف تدفع ٨٠ دولارًا عن كل تلميذ من الـ ٤٥ ألف، ما مجموعه 3,600,000$ خسرتهم المدارس الرسمية وربحتهم الجمعيات والمدارس المتعاونة معها في خرق فاضح لقرار الدولة.