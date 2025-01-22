بتمنى الناس تبقى أحن وأرحم.. ريهام عبدالغفور توجه رسالة غامضة لجمهورها

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور ، رسالة غامضة طالبة من الناس الرحمة والحنية.

وكتبت ريهام عبدالغفور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “بتمني ان الناس تبقي أحن وأرحم وتبقي فاهمه إننا بني أدمين وبنحس برضه وبنبقي محتاجين نسمع كلمة كويسه او علي الأقل ما نسمعاش كلام يجرحنا”.

ريهام عبد الغفور فى ماراثون رمضان 2025

وتشارك ريهام عبد الغفور فى الماراثون الرمضاني 2025 من خلال مسلسل ظلم المصاطب من بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب من إخراج هاني خليفة.



مسلسل “أزمة منتصف العمر”

وكانت آخر أعمال ريهام عبد الغفور هو مسلسل “أزمة منتصف العمر” من إخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، وكريم فهمى، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وركين سعد، وسلوى محمد علي.

تدور أحداث مسلسل “أزمة منتصف العمر”، في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة، وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب.