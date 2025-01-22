شارك الإعلامي أحمد شوبير تصريحات مارسيل كولر مدرب الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :"مارسيل كولر : أرضية الملعب لم تساعدنا على اللعب بارتياحية، ولا بد من إيجاد حل لمثل هذه الأمور".

وأكمل:" رغم حالة أرضية الملعب كان لنا محاولات عديدة، واضطررنا إلى الدفع بلاعبين من الشباب، والسبب في ذلك ضغط المباريات والإصابات العديدة التي تضرب اللاعبين".

وكشف محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل أزمته مع المدرب السويسري مارسيل كولر، التي بدأت بعد انضمام المهاجم الجديد أنتوني موديست إلى صفوف الفريق.

وأوضح “كهربا” في تصريحاته أنه كان يسير بشكل جيد مع الأهلي، لكن قدوم موديست تسبب في توتر العلاقة بينه وبين المدرب.