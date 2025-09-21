قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحقيقات وملفات

الرئيس السيسي يرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية .. وردتنا مناشدات لإعادة النظر في بعض مواده

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قسم الأخبار

-الرئيس السيسي :

-رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

-وردتنا مناشدات عديدة لإعادة النظر في بعض مواده

-المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

وقد نوه الرئيس السيسي بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.

السيسي الرئيس السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية

