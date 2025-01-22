المدير التنفيذي لشركة التشغيل الفرنسية للقطار الكهربائي: أعداد الركاب تضاعفت 8 مرات

خصص برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة حلقة خاصة من داخل محطة القطار السريع، ومن داخل غرفة قيادة القطار الكهربائي، بداية من العاصمة الإدارية إلى محطة عدلي منصور.



والتقى الإعلامي محمد مصطفى شردي، المهندس كلمنت ليفرينو، المدير التنفيذي لشركة التشغيل الفرنسية لمشروع تشغيل القطار الكهربائي، والذي قال: عادة في أي مشروع منظومة المواصلات تأتي في النهاية ولكن في هذا المشروع منظومة المواصلات بدأت أولا ثم بدأ النمو حولنا في النمو والازدهار.

وأشار إلى أن هناك تزايد في حركة الركاب، موضحا: بدأنا التشغيل نهاية سبتمبر 2022، وخلال العام الماضي تضاعف عدد الركاب مرتين، والآن تضاعف عدد الركاب 8 أضعاف.

