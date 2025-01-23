دعاء الإسراء والمعراج.. فضله كبير في تفريج الكرب وتيسير الأمور

مع بدء العد التنازلي لنهاية شهر رجب، بدأ دعاء الإسراء والمعراج يتصدر قوائم البحث عبر الإنترنت، وهو ما يعكس أهمية هذا الدعاء في قلوب المسلمين، لما له من فضل كبير في تفريج الكرب وتيسير الأمور.

الدعاء، الذي يتذكر المسلمون فيه رحلة الإسراء والمعراج العظيمة، يمثل ملاذًا للمكروبين وأصحاب الهموم والأمراض.

فهو يرمز إلى الأمل في الفرج ويعكس أهمية التضرع إلى الله في مواجهة المحن.

وقد شهدت تلك الليلة المباركة إسراء النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في رحلة أظهرت عظمة الله وآياته الباهرة، كما ورد في قوله تعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ».

وقد أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالدعاء وقت الشدة والبلاء، مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بالله عبر كلمات بسيطة، منها: «اللَّهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ»، كما ورد في حديثه الشريف: «مَنْ أَصَابَهُ هَمٌّ، أَوْ غَمٌّ، أَوْ سَقَمٌ، فَقَالَ: اللَّهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ، كُشِفَ ذَلِكَ عَنْهُ».

دعاء الإسراء والمعراج

1. اللّهم في ليلة الإسراء والمعراج تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا.

2. اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم

3. اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منها نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

4. اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

5. يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا .

6. اللهم غير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

7. اللهمّ يا مجيب الدّعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضّعفاء أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الرّاحمين.

8. اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ربّ العالمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت أرحم الرّاحمين، وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملّكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي غير أنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات، وصَلُح عليه أمر الدّنيا و الآخرة، أن يحلَّ عليّ غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العُتبى حتّى ترضى.

9. اللهمّ يا مطلع على جميع حالاتنا اقضِ عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا.

10. اللهم في ليلة الإسراء والمعراج اقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت .

11. يارب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا .

12. اللهمّ اجعلني من الشّاكرين، اللهم اجعلني في عيني صغيرًا وفي أعين النّاس كبيرًا، اللهمّ يا دليل الحائرين ويا رجاء القاصدين.

13. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا.

أدعية الإسراء والمعراج

من أشهر الأدعية التي يلجأ إليها المسلمون في هذه المناسبة:

«اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ...». «اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي...». «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك...».

هذه الأدعية وغيرها تعبر عن يقين المسلم بقدرة الله على إزالة الكرب وتغيير الأحوال إلى الأفضل، مما يجعلها مصدر طمأنينة وراحة نفسية لكل من أصابه هم أو ألم.

ومع انتهاء شهر رجب، يظل دعاء الإسراء والمعراج دعاءً جامعًا بين الرجاء والثقة في الله، حيث يجد فيه المسلمون ملاذًا آمنا يتوسلون به إلى الله لتحقيق الفرج وكشف الغمة.