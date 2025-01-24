اروي جودة مش الاولي … مشاهير تزوجو من اجانب

أعلنت الفنانة أروى جودة عقد قرانها على رجل أعمال بريطاني ما أعاد إلى الأذهان مواقف مشابهة لقرار مشاهير بالزواج من أجانب.

و زوج أروى جودة هو جون باتسيت رجل أعمال فرنسي إيطالي، يعمل في مجال الأزياء، تمت خطبتهما رسميًّا قبل وفاة والد أروى جودة في يونيو 2023، أشهر إسلامه من أجل الزواج من أروى جودة وأصبح اسمه حاليًا «آدم»، وسبق له الزواج ولديه ابن ظهر معه في مهرجان الجونة السينمائي.

ارتباط النجوم بالاجانب .

و من ابرز النجوم الذين ارتبطو بالاجانب ، تزوج الفنان اللبناني نيقولا معوض من سيدة أوكرانية الجنسية تدعى مادلين عام 2021، وأنجب منها طفلة، تدعى سيان.

وكثيرا ما يعرب نيقولا معوض عن حبه لزوجته عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وعن سعادته بزواجه منها، وتشجيعها له على العمل والتألق في أعمال عربية وأجنبية.

بعد فترة طويلة من رفضه للزواج، تزوج الفنان محمد محمود عبد العزيز من أجنبية، وهي سارة عبد الكريم فرنسية من أصول جزائرية.

في ديسمبر 2021 أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز زواجه من سارة وتوثيق الزواج في فرنسا، وأنجب منها ابنته الوحيدة تمارا.

تعرف عليها منذ عام 2017، ولكنه كان يمر بظروف سيئة بعد وفاة والده، وظلا على تواصل حتى قررا الزواج.

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل عن نجوم ارتبطو بالاجانب .

https://youtube.com/shorts/yHY8fc5m1D8?si=BfTU5hX8ltAlLcNN

