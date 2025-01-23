إعلام اسرائيلي : ترامب يضغط للانسحاب من جنوب لبنان يوم الأحد

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تمارس ضغوطا علي حكومة نتنياهو للانسحاب من جنوب لبنان يوم الأحد وفق الاتفاق رغم موافقة إدارة بايدن على التأجيل.

ولاحقا ، ذكرت القناة 13 العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على إبقاء خمسة مواقع عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان.

وأشارت إلى أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) سيعقد اجتماعًا غدًا لمناقشة القضية واتخاذ القرارات اللازمة بشأن هذه المواقع العسكرية.

وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، أكد التزام حكومته بمسار وقف إطلاق النار مع لبنان، وأن حكومته ستنفذه بما يتماشى مع احتياجاتنا الأمنية.

وأوضح "ساعر" أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل متابعة التطورات عن كثب وتنسيق مواقفها مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فعال.

وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على ضمان استقرار الوضع الأمني على الحدود مع لبنان، مع الحفاظ على حقوقها في الدفاع عن أمنها.