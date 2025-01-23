حكاية البلوجر هدير عاطف من مواقع التواصل الاجتماعي للمحاكمة

هدير عاطف .. بلوجر شهيرة تحولت إلى نصابة كبيرة استولت وشركائها على الملايين من أموال المواطنين وأحالتها للنيابة العامة للمحاكمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية..

وفي هذا التقرير نوضح حكاية البلوجر الشهيرة، من مواقع التواصل الاجتماعي للزنزانة.. والتي قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس مد أجل الحكم على البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال، لتعذر حضور المتهمين لجلسة 27 يناير الجارى للحكم.

قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر هدير عاطف وشركائها، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين للمحاكمة العاجلة في الاقتصادية، وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إنها تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى 10 أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم، بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم.

أوضح المحضر، أن واقعة الاستيلاء على أموال المبلغين، تمت بعد إيهام المتهمين لهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة، من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم.

وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بإحدى التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.