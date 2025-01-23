طلب إحاطة بشأن تسجيل ربع مليون نسمة خلال 72 يومًا

توجهت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، بشأن تسجيل مصر ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 72 يومًا.

وأشارت صفاء جابر، إلى أن مصر تشهد زيادة سكانية مستمرة تمثل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الدولة على مختلف الأصعدة وتعد الزيادة السكانية واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، حيث تتسبب في ضغط كبير على الموارد الطبيعية والخدمات العامة، ما يخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة الزيادة السكانية ليست مجرد رقم يتزايد، بل قضية متعددة الجوانب تتطلب حلولًا شاملة ومستدامة.

وقالت، الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار المجتمعات وتطورها فهي تمثل تحديًا كبيرًا في ظل محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات، موضحًا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على منطقة معينة، بل تمتد لتشمل العالم بأسره، مما يجعلها مشكلة عالمية تتطلب حلولًا جماعية ومنهجية.

وأوضحت، أن ضعف التوعية بأهمية تنظيم الأسرة في بعض المجتمعات يؤدي إلى زيادة معدلات الإنجاب إضافة إلى ذلك، تلعب بعض العوامل الثقافية والدينية كما تساهم الهجرة من الريف إلى المدن في تكثيف السكان في مناطق معينة، مما يزيد من التحديات المرتبطة بالسكان.

وتناولت جابر، تداعيات الزيادة السكانية على مصر، منها الضغط الهائل على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية في ظل محدودية موارد المياه والغذاء والطاقة كما تتسبب الزيادة السكانية في مشاكل بيئية مثل التلوث وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلًا عن استنزاف الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء لصالح البناء.

وأكدت جابر، على أن مواجهة الزيادة السكانية، تتطلب استراتيجيات شاملة تبدأ بالتوعية والتعليم، وهو ما يتطلب تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة من خلال حملات إعلامية وبرامج تعليمية.

كما أكدت على أن تمكين المرأة من خلال تحسين فرص التعليم والعمل يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات الإنجاب تحسين السياسات السكانية، بما في ذلك وضع خطط تنموية توازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة.