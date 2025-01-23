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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات نسب وراء اشعال النيران في سيارة شقيق عمرو دياب بالحوامدية

المطرب عمرو دياب
المطرب عمرو دياب
ندى سويفى
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بدأت نيابة جنوب الجيزة الكلية في التحقيق باشعال النيران في سيارة شقيق المطرب عمرو دياب اثناء توقفها امام منزل سائقه في مدينة الحوامدية عقب القاء مباحث الجيزة القبض على المتهمين. 

وطلبت النيابة تحريات ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمين. 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بإشعال النيران بسيارة شقيق المطرب عمرو دياب بمدينة الحوامدية.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سائق خاص يفيد بقيام 3 مجهولين بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء توقفها أسفل منزله، و اتهم المبلغ شقيق طليقته بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين بسبب خلافات نسب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واثنين آخرين مرتكبي الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الحوامدية نيابة جنوب الجيزة الكلية خلافات نسب سيارة شقيق عمرو دياب شقيق عمرو دياب

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