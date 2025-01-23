صنع فى مصر.. شوبير يتغزل فى مرموش بعد انتقاله لـ مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صباح اليوم الخميس عن التعاقد رسميًا مع الدولي المصري عمر مرموش قادما من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير صورة لمرموش من توقيع اللاعب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك وكتب: "بكل فخر صنع في مصر، رسمياً- مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع عمر مرموش"

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده رسمياً مع عمر مرموش نجم منتخب مصر قادماً من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، لمدة 4 سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتوصل ناديا مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت لاتفاق يقضى بانتقال عمر مرموش إلى صفوف الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو "حوافز".

