الخارجية: العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين تهدد الأمن بالضفة الغربية

أصدرت وزارة الخارجية بيانا بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والذي تسبب في استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "جمهورية مصر العربية تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، والتي أسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وتحذر من تداعيات تلك العملية على أمن واستقرار الضفة الغربية وما يمكن أن تسهم فيه من تأجيج للأوضاع الأمنية".

وشددت مصر في بيان الخارجية على أن تلك العملية العسكرية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار والهدوء بالأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، ومن شأنها أن تؤدي إلى تداعيات وخيمة".