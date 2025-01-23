مكنتش متخيل أبقى كده.. فريق التدخل السريع ينقل أبًا وابنه من الشارع إلى دار رعاية

خصص الإعلامي محمد مصطفى شردي، حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، لرصد العمل داخل غرفة عمليات فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي.

ورافق الإعلامي محمد مصطفى شردي، فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، في معايشة لنقل أب وابنه الصغير الذين يقيمون في أحد الشوارع بمنطقة الدقي إلى دار رعاية.

وقال الأب محمود: "أنا من منطقة إمبابة ومعنديش منزل، وبعد طلاق زوجتي وتعنت أهلي لجأت للشارع أنا وابني، وبقالي سنة في الشاع"، متابعا: "أنا مش بحب الشارع لكن ده نصيبي، وابني بيصعب عليا من اللي بيشوفه".

وأكمل: "ابني كان عايش في بيت والدي ولكن أخي الأكبر طردني من المنزل بعد وقوع مشكلة مع الأهل بعد زواجي".

وتمنى "محمود"، بعد اصطحابه إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أن يعود للعمل مرة أخرى، قائلا: "نفسي أرجع أشتغل تاني وأقف على رجلي".

