هنو يكشف تفاصيل تطوير قصور الثقافة.. ويؤكد: الفراغ هو التهديد الأول للعمل الثقافي والتربوي

حل الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، ضيفا على الإعلامي أسامة كمال، في حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي".

وناقش الإعلامي أسامة كمال، مع وزير الثقافة أحوال الثقافة المصرية، وما هو الجديد في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، ومصير قصور الثقافة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



وزير الثقافة: المصريون يتمتعون بـ "ذكاء فطري" بغض النظر عن الدرجة العلمية

قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن التاريخ يؤكد عظمة مصر وتنوعها، لافتا إلى أن قبول التنوع أحد أوجه قوة البلاد.

وأضاف الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة،: "المصريون يستطيعون تنقيح الثقافات المختلفة وهذا ما يشكل الوعي الجمعي للمواطنين"، مشيرا: "المجتمع المصري تعرض لتحولات كثيفة خلال العقدين الماضيين ما قد يؤثر على الوعي الجمعي".

وأوضح: "المصريون يتمتعون بـ "ذكاء فطري" بغض النظر عن الدرجة العلمية وهذا نتاج حضارة 10 آلاف عام"، متابعا: "المجتمع المصري قادر على التمييز بين الصالح والطالح، مشيرا إلى أن المصريون نبذوا الاختلاف بعد 2011 وآثروا الحفاظ على البلاد.

هنو: لست ضد "قصور الثقافة".. ولكن أي مؤسسة تحتاج إعادة تطوير الرؤية

قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إننا نحرص على تقديم الثقافة والفنون لكل أقاليم مصر المختلفة تجنبا للفراغ الثقافي.

وأضاف الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة،: "لست ضد "قصور الثقافة".. ولكن أي مؤسسة تحتاج إعادة تطوير الرؤية"، مشددا أنه يجب تطوير "قصور الثقافة وفقًا للمخرجات الجديدة والتطلعات العمرية المختلفة، موضحا أنه يجب تطوير "قصور الثقافة وفقًا للمخرجات الجديدة والتطلعات العمرية المختلفة.

وأوضح أن هناك تعاون مع القطاع الخاص بشأن "قصور الثقافة" من أجل تحسين الإمكانيات وتعظيم المردود، لافتا: "المنتج الصادر عن قصور الثقافة "غير جاذب".. ويوجد إحجام ملحوظ من الفئات الشبابية".

وأشار: "المنتج الصادر عن قصور الثقافة "غير جاذب".. ويوجد إحجام ملحوظ من الفئات الشبابية"، متابعا: "الاستثمار داخل قصور الثقافة "ليس عيبا" بل يضمن الاستمرارية وجودة المنتج الصادر عنها".

هنو: التاريخ يؤكد عظمة مصر وتنوعها.. وقبول التنوع أحد أوجه قوة البلاد

قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن الهوية المصرية راسخة تماما بكل معانيها ومعارفها ومصادرها وقيمها التاريخية والحاضرة والمستقبلية.

وأضاف الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، أن الاختلاف داخل المجتمع المصري يتعلق بالسلوكيات لا الهوية.. والسلوك دوما يستحق الدراسة.

وأكد أن "الهوية المصرية قوية وراسخة نظرا لقدرة البلاد على مواكبة التطور واحتواء الثقافات"، متابعا: "التاريخ يؤكد عظمة مصر وتنوعها.. وقبول التنوع أحد أوجه قوة البلاد".

وزير الثقافة: أعد جميع زائري معرض الكتاب من مختلف الأعمار أن يشهدوا تجربة ثقافية مختلفة

تحدث الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، عن افتتاح الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن معرض الكتاب المصري هو الثاني عالميا بعد معرض فرانكفورت، مضيفا أن معرض الكتاب على مساحة عرض تقدر بـ 60 ألف متر ويستضيف 1350 ناشرا"، لافتا: "معرض الكتاب المصري أشبه بـ "منتدى ثقافي" جاذب للمجتمع المصري والعربي".

وتابع: "معرض الكتاب أكثر من مجرد "عمليات بيع وشراء".. ورحلات أجنبية تحضر خصيصا للحدث"، مضيفا: "تم اختيار دولة رومانيا ضيفة لمعرض الكتاب 2026 ثم قطر كضيفة لدورة 2027".

وأوضح أن الدولة ضيفة شرف معرض الكتاب تقدم أنماطها الثقافية ومنتجاتها للجمهور، متابعا: "أعد جميع زائري معرض الكتاب من مختلف الأعمار أن يشهدوا تجربة ثقافية مختلفة".



وزير الثقافة: الفراغ هو التهديد الأول للعمل الثقافي والتربوي..ودافع تلقي الأفكار غير السوية

قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن المصريون نبذوا الاختلاف بعد 2011 وآثروا الحفاظ على البلاد.

وأضاف الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة،: "المصريون ينتفضون في لحظة ما للحفاظ على البلاد.. ويرفعون شعار "إلا مصر"، متابعا: "الفراغ هو المهدد الأول للعمل الثقافي والتربوي.. وهو دافع تلقي الأفكار غير السوية"، مؤكدا: "نحرص على تقديم الثقافة والفنون لكل أقاليم مصر المختلفة تجنبا للفراغ الثقافي".

وأوضح: "المجتمع المصري تعرض لتحولات كثيفة خلال العقدين الماضيين ما قد يؤثر على الوعي الجمعي"، موضحا: "المصريون يتمتعون بـ "ذكاء فطري" بغض النظر عن الدرجة العلمية وهذا نتاج حضارة 10 آلاف عام".

وزير الثقافة: الظروف الاقتصادية لا تؤثر على عمليات البيع والشراء في معرض الكتاب

تحدث الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، عن افتتاح الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرا إلى أن الشغف بمعرض الكتاب لم يتغير على مدار العقود الماضية.

وقال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة،: "معرض الكتاب هو فعالية حاضنة لشتى الأفكار الثقافية ينتج عنها مناحي إبداعية متعددة"، مضيفا أن الظروف الاقتصادية لا تؤثر على عمليات البيع والشراء في معرض الكتاب، لافتا: "ندرك ارتفاع تكلفة الكتب لذلك خصصنا قاعة كاملة للأعمال المخفضة".

وأشار: "ارتفاع أسعار المواد الخام والأوراق والأحبار أثر على أسعار الكتب عالميا"، متابعا: "يجب الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في القراءة لتجنب أزمات الصناعة وارتفاع التكلفة".

واسترسل: "أقرأ الكتب الإلكترونية باستمرار خاصة فيما يتعلق بالدوريات العلمية والنشرات الأكاديمية"، مشيرا: "تعاون مع وزارة الاتصالات في إنشاء تطبيق ذكي يسمى "كتاب" للقراءة الرقمية"، متابعا: "نطلق الشرارة الأولى بشأن تطبيقات الكتب الرقمية.. والتنافسية مع القطاع الخاص تثري المجتمع".



وزير الثقافة: الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا حتميا..و يجب تقنينه

قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا حتميا.. ولكن يجب تقنينه.

وأضاف الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة،: "يجب الاحتذاء بالتجارب الأكاديمية بشأن تقنين الاستعانة بالذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة تسعى لإهداء المعرفة للمصريين عن طريق مشروع "المليون كتاب"، موضحا أن هناك تعاون مع الأزهر والكنيسة والوزارات المختلفة ونقابة الصحفيين لتوزيع أعمال "المليون كتاب".

وتابع أن وزارة الثقافة تستهدف التوسع في تنفيذ المكتبات المتنقلة، و"المكتبات المتنقلة" هي حافلة مليئة بالمواد التعريفية والكتب والألعاب وتجوب الأقاليم.

واسترسل الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة،: "رصدنا ردود فعل إيجابية حول المكتبات المتنقلة .. والأولوية للأقاليم خارج القاهرة".