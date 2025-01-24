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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كم سعر 100 دولار في البنك؟.. تراجع جديد في سعر الأخضر رسميًا اليوم الجمعة

الدولار
الدولار
عبد العزيز جمال
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تراجع سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الجمعة 24  يناير 2025 حسب آخر تحديث، حيث شهد هبوطا كبيرا إلى أقل مستوى منذ 24 ديسمبر الماضي والذي سجل خلال نحو 51:14 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك اليوم تهم الكثير من المواطنين وأصحاب الاعمال ، حيث يتوقع البعض أن يواصل الدولار تراجعه تدريجيًا في البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الخطط الحكومية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين موارد الدولة من العملات الأجنبية.

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سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

يتم الإعلان عن تحديث سعر الدولار يتم كلا عبر مواقع البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة وكذلك البنك المركزي عدا الإجازات الأسبوعية والرسمية، وفقا لحركة العرض والطب في السوق باستثناء أيام العطلات الرسمية، حيث حررت سعر الصرف منذ 6 مارس الماضي لتترك العملة الخضراء لمبادئ العرض والطلب وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحات سابقة أكثر من مرة.

سعر الدولار 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويهتم قطاع عريض من المواطنين بالبحث يوميا بالتحديث اليومي لـ سعر الدولار في البنوك الحكومية المختلفة وكذلك البنوك الخاصة التي تعمل في مصر، فيتم تحديد سعر الدولار بكل مستمر بين الحين والآخر على مدار اليوم الواحد عبر مواقعها الرسمية.

كم سعر الدولار في البنك الآن؟

سجل سعر الدولار اليوم  50.22 جنيه للشراء كأقل سعر بحسب آخر تحديث معلن من البنوك، بعدما تخطى 51 جنيها وسجل 51.14 جنيه للبيع في وقت سابق من العام الماضي ، بفارق 92 قرشا.

سعر الدولار البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 50.22 جنيه للشراء.
1 دولار = 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك المركزي قبل التراجع 

سعر الدولار البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 50.23 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.33 جنيه للبيع.

كم سعر 100 دولار في البنك؟

بناءً على هذه الأسعار، فإن تحويل 100 دولار أمريكي إلى الجنيه المصري سيكون كالتالي:

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 50.27 جنيه لكل دولار، مما يعني أن 100 دولار تساوي 5023 جنيها

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 50.23  جنيه للشراء.
1 دولار = 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم بنك أبوظبي التجاري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري،:

1 دولار= 50.23 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي:

1 دولار= 50.23 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة:

1 دولار= 50.23 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة:

1 دولار= 50.23 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.33 جنيه للبيع.

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