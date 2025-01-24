ترامب يوقع على حزمة جديدة من الأوامر التنفيذية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس على حزمة جديدة من الأوامر التنفيذية.

وأمر ترامب بإنشاء "مجموعة عمل الرئيس المعنية بأسواق الأصول الرقمية"، والتي ستحدد اللوائح التي تنطبق على قطاع الأصول الرقمية وتقدم توصيات بشأن ما يجب تغييره أو إلغاؤه.

وتقوم المجموعة أيضًا بدراسة "إمكانية إنشاء وصيانة مخزون وطني من الأصول الرقمية".

وبرز ترامب، الذي وصف عملة البيتكوين ذات مرة بأنها "عملية احتيال"، مؤخرًا كمعزز رئيسي للعملات المشفرة.

وأصدر هو وزوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، مؤخرًا عملات معدنية خاصة بهم.

كما أمر ترامب برفع السرية عن الملفات المتعلقة باغتيالات الرئيس جون إف كينيدي، والسيناتور روبرت إف كينيدي، والدكتور مارتن لوثر كينغ.

وتم بالفعل الكشف عن العديد من الملفات المتعلقة باغتيال جون كنيدي، بما في ذلك مجموعة من 13000 وثيقة تم إصدارها خلال إدارة بايدن.

ومع ذلك، فقد تم تنقيح العديد من الوثائق.

وينص الأمر على أنه لن يتم إصدار السجلات على الفور.

ويتطلب القانون من مستشاري الأمن القومي "تقديم خطة إلى الرئيس للإفراج الكامل والكامل عن السجلات المتعلقة" باغتيال جون كنيدي في غضون 15 يومًا، والمتعلقة باغتيال روبرت كينيدي وMLK في غضون 45 يومًا. وفي عام 2023، أنهت الأرشيفات الوطنية مراجعتها للوثائق السرية المتعلقة باغتيال الرئيس كينيدي عام 1963، مع إتاحة 99% من السجلات للجمهور، كما ذكرت شبكة CNN سابقًا.