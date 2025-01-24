قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء.. ما القصة؟
فضيحة .. مرشح ترامب للبنتاجون متهم بالاعتداء الجنسي على سيدة عام 2017
بدء إخلاء القاعدة الروسية في طرطوس
يفتح آفاق جديدة لتدفق الاستثمارات.. إنجازات هيئة الدواء خلال عام 2024
ترامب يصدر عفوا عن 23 ناشطاً مناهضاً للإجهاض
قائمة فوربس 2025: ماسك يتصدر أغنى شخصيات العالم بثروة 421.2 مليار دولار
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم طولكرم في الضفة الغربية
أيهما أفضل ليلة الجمعة.. قيام الليل أم الصلاة على النبي؟
مسؤول أممي: الحرب في غزة خلفت خسائر فادحة بين الأطـ.ـفال
محافظ قنا: الحروب النفسية عبر نشر الرسائل السلبية بداية انهيار الشعوب
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لرفع السرية عن ملفات اغتيال كينيدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يوقع على حزمة جديدة من الأوامر التنفيذية

ترامب
ترامب
القسم الخارجي
×

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس على حزمة جديدة من الأوامر التنفيذية.

 وأمر ترامب بإنشاء "مجموعة عمل الرئيس المعنية بأسواق الأصول الرقمية"، والتي ستحدد اللوائح التي تنطبق على قطاع الأصول الرقمية وتقدم توصيات بشأن ما يجب تغييره أو إلغاؤه. 

وتقوم المجموعة أيضًا بدراسة "إمكانية إنشاء وصيانة مخزون وطني من الأصول الرقمية". 

وبرز ترامب، الذي وصف عملة البيتكوين ذات مرة بأنها "عملية احتيال"، مؤخرًا كمعزز رئيسي للعملات المشفرة. 

وأصدر هو وزوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، مؤخرًا عملات معدنية خاصة بهم.

كما أمر ترامب برفع السرية عن الملفات المتعلقة باغتيالات الرئيس جون إف كينيدي، والسيناتور روبرت إف كينيدي، والدكتور مارتن لوثر كينغ. 

وتم بالفعل الكشف عن العديد من الملفات المتعلقة باغتيال جون كنيدي، بما في ذلك مجموعة من 13000 وثيقة تم إصدارها خلال إدارة بايدن. 

ومع ذلك، فقد تم تنقيح العديد من الوثائق. 

وينص الأمر على أنه لن يتم إصدار السجلات على الفور. 

ويتطلب القانون من مستشاري الأمن القومي "تقديم خطة إلى الرئيس للإفراج الكامل والكامل عن السجلات المتعلقة" باغتيال جون كنيدي في غضون 15 يومًا، والمتعلقة باغتيال روبرت كينيدي وMLK في غضون 45 يومًا. وفي عام 2023، أنهت الأرشيفات الوطنية مراجعتها للوثائق السرية المتعلقة باغتيال الرئيس كينيدي عام 1963، مع إتاحة 99% من السجلات للجمهور، كما ذكرت شبكة CNN سابقًا.

دونالد ترامب ميلانيا ترامب البيتكوين كينيدي حزمة جديدة من الأوامر التنفيذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة اولى ثانوي 2025 برقم الجلوس والاسم

نتيجة أولى ثانوي 2025 برقم الجلوس والاسم .. الآن

نتيجة الصف الثالث الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2025 بالاسم.. ظهرت الآن

مكالمات الواي فاي

كود تفعيل مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling على هاتفك.. فعلها الآن

الرئيس السيسي

مصر تتحدى أزمة الدولار .. خطوات جريئة من الرئيس السيسي

إجازة 25 يناير 2025 رسميًا.. قرار حكومي يكشف التفاصيل والفئات المستثناة

إجازة 25 يناير 2025 رسميًا.. قرار حكومي يكشف التفاصيل والفئات المستثناة

الرئيسان السيسي وحسن شيخ

عهد جديد .. شراكة وتعاون عسكري بين مصر والصومال "لا يهدد أحدا"

ليفربول

ردا على صفقة مرموش.. ليفربول يتعاقد مع لاعب مصري جديد.. من هو؟

زيزو

رد فعل مفاجئ من نجم الأهلي على نبأ انتقال زيزو للأحمر

ترشيحاتنا

الإعلامية بثينة توكل

نصيحة هامة للزوجات بعد الخيانة.. التسامح بين الأزواج يساعد على الشفاء النفسي

الاعشاب

أحمد شادى: تصدير الأعشاب يدر على الدولة 500 مليون دولار سنويا

السياحة

حسام الشاعر: رئيس الحكومة متعاون للغاية مع القطاع الخاص

بالصور

العالم الهولندي يحذر من زلزال خطير بالشرق الأوسط.. الأماكن والمواعيد

العالم الهولندى خبير الزلازل
العالم الهولندى خبير الزلازل
العالم الهولندى خبير الزلازل

فيها مواد محظورة .. الأدوات البلاستيكية السوداء تسبب 6 مخاطر

الادوات البلاستيكية السوداء
الادوات البلاستيكية السوداء
الادوات البلاستيكية السوداء

الصور الأولى من العرض الخاص للحلقة الأخيرة من مسلسل "سراب" | شاهد

أبطال مسلسل سراب
أبطال مسلسل سراب
أبطال مسلسل سراب

أبرزها شهادة معاملة أطفال .. تعرف على القائمة الكاملة للمسلسلات الكوميدية فى رمضان 2025

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

فيديو

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

علاء مرسي

أنا أفضل من عادل إمام لولا الظلم .. علاء مرسي يتحدث بجرأة | فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

كراسي مساج وكبسولات نوم .. تطوير كبير في صالات ركاب مطار القاهرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع الدولار وارتفاع الذهب.. اعرف أسعارها الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد