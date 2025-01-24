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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان ترفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2008

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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قرر بنك اليابان المركزي رفع معدلات الفائدة الرئيسية الجمعة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، مما يعكس تفاؤله المتزايد بأن الأجور ستستمر في الارتفاع وتبقي التضخم مستدامًا حول هدفه البالغ 2%.

ورفع أويدا وزملاؤه أعضاء مجلس البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 0.5 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ 17 عامًا، في ختام اجتماع استمر يومين، وذلك وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي.

وجاء قرار رفع الفائدة بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، فقد عارض عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا القرار. كما جاء متوافقًا مع توقعات السوق.

ويواصل محافظ المركزي الياباني كازو أويدا مهمته للعودة إلى السياسة النقدية التقليدية للبنوك المركزية.

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير صدر في وقت سابق من يوم الجمعة يُظهر ارتفاع أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 3 بالمئة، وهو ما يتجاوز بكثير هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي.

وعقب القرار، ضعف الين الياباني بشكل طفيف ليتداول عند 156.09 مقابل الدولار، في حين ارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 0.59 بالمئة. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس إلى 1.223 بالمئة.

اليابان سعر الفائدة الفائدة

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