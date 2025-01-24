رفضت العودة إليه.. بواب يشرع في قتـ.ـل طليقته وزوجة شقيقها بالهرم

شهدت منطقة الهرم جريمة مروعة بعد قيام حارس عقار بالشروع في قتل طليقته، وإصابة زوجة شقيقها بعدة إصابات لرفض طليقته محاولاته بالعودة إليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول سيدتين إحداهما مصابة بقطع في الأوتار والأخرى مصابة بعدة جروح وتم اخضاعهما للعلاج.

انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين أن حارس عقار "بواب" انفصل عن زوجته بالطلاق ويحاول منذ فترة ردها إلى عصمته إلا أنها ترفض العودة إليه.

وأضافت التحريات أن البواب توجه اليها أمس محاولا اقناعها مرة اخرى بالعودة عليه ومع اصرارها على الرفض نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة قام على اثرها باصابتها بقطع بالاوتار بسلاح أبيض.

كما أصاب زوجة شقيقها التي حاولت منعه، حيث سبب لها عدة اصابات متفرقة وفر هاربا، تمكنت مباحث الجيزة من إلقاء القبض على البواب المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.