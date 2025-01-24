قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكنتش أعرف أنها ملكه.. ماذا حدث في سيارة شقيق عمرو دياب؟| القصة كاملة
سعر الشاي في التموين اليوم الجمعة 24-1-2025
سنن نبوية في الجمعة الأخيرة من رجب.. اغتنمها
سميحة أيوب لـ "صدى البلد": الفن رسالة تنوير وحنان مطاوع الأنسب لتجسيد سيرتي الذاتية.. فيديو
الأمن الروسي: احتجاز طيار مدني بتهمة الخيانة العظمى
إجازة الجمعة.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
إدارة ترامب تبدأ ترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين
نعمة الأمن ودروس الإسراء والمعراج.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد
سلطنة عمان ضيف الشرف.. انطلاق فعاليات الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
إعلامي يحذر جماهير الأهلي من حملة ممنهجة على الخطيب
ترامب: فرض عقوبات ضخمة على روسيا إذا لم توقف الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مكنتش أعرف أنها ملكه.. ماذا حدث في سيارة شقيق عمرو دياب؟| القصة كاملة

عمرو دياب
عمرو دياب
أمينة الدسوقي
×

تصدرت واقعة إشعال النار في سيارة شقيق عمرو دياب خلال الساعات القليلة الماضية وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثارت الواقعة الجدل حول أسباب قيام 3 مجهولين بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء توقفها أسفل منزله.. فما القصة.

بدأت الواقعة بإلقاء 3 أشخاص مادة مشتعلة على سيارة ملاكي، ملك شقيق المطرب عمرو دياب، مما أسفر عن احتراقها، وعليه تم القبض على المتهمين .

تحقيقات وخلافات أسرية 

خلافات سابقة مع السائق وقرار بالانتقام منه، هكذا أوضح المتهم أمام رجال المباحث، لافتا إلى أنه لم يكن يعلم أن السيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب.

وجه السائق الخاص بسيارة شقيق عمرو دياب اتهاما لأحد أفراد عائلة طليقته، وآخرين، بسبب خلافات أسرية، حيث أن هناك شخصا وبصحبته 2 آخرين، سكبوا على السيارة مادة قابلة للاشتعال، محل الواقعة وبها بعض الأشخاص، مادة سريعة الاشتعال، مما تسبب ذلك في إشعال النار فيها.

وكان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سائق خاص يفيد بقيام 3 مجهولين بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء توقفها أسفل منزله، و اتهم المبلغ شقيق طليقته بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين بسبب خلافات نسب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واثنين آخرين مرتكبي الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

التحفظ على السيارة 

وتم التحفظ علي سيارة شقيق عمرو دياب وتم ندب مهندس فني لفحصها وبيان ما لحق بها من أضرار وتلفيات، كما قررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث بعدما أشارت التحريات الأولية  إلى أن إحدى كاميرات المراقبة ساعدت في تحديد هوية المتهمين بعدما التقطتهم أثناء سكب مادة مساعدة على الاشتعال على السيارة وإشعال النيران بها.

عقوبة إتلاف ممتلكات الغير وفق القانون 

وحدد القانون فى مواده العقوبات التى تواجه تهمة إتلاف مال الغير، عمديًا جنحة، عقوبتها الحبس لمدة 6 أشهر والغرامة المالية وترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز العامين، وغرامة مالية فى حالة إذا كانت قيمة الإتلاف تجاوزت الـ50 ألف جنيه.

كما نصت المادة 375 مكرر فى قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

سيارة شقيق عمرو دياب شقيق عمرو دياب شقيق المطرب عمرو دياب تحقيقات وخلافات أسرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

ليفربول

ردا على صفقة مرموش.. ليفربول يتعاقد مع لاعب مصري جديد.. من هو؟

زيزو

رد فعل مفاجئ من نجم الأهلي على نبأ انتقال زيزو للأحمر

واى فاى

لو مش عارف تفعل مكالمات الواى فاى الجديدة ..استخدم هذه الاكواد

أصدر البريد المصري تحذيرًا عاجلًا للمواطنين من رسائل نصية مشبوهة تتضمن روابط تستهدف سرقة بياناتهم الشخصية.

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء.. ما القصة؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

بالمحفظة أو الفيزا.. اشحن عداد الكهرباء من البيت بالموبايل

جروس

قرار مفاجئ من جروس ضد لاعبي الزمالك بعد الخسارة من مودرن سبورت

حمزة المثلوثي

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة حمزة المثلوثي

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

أستاذ شريعة: كل عمل تحوله النية لعبادة

ذكر الله

محمد مهنا: الأوراد والذكر نور إلهى يفتح الله به على عباده

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف سوهاج لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي

بالصور

بفستان قصير| سارة سلامة تثير ضجة بإطلالتها في باريس

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

أيتن عامر تثير الجدل بإطلالتها في الرياض| صور

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

بربع كيلو لحمة.. طريقة عمل الكفتة بالبرغل

الكفتة
الكفتة
الكفتة

بدو سرابيط الخادم يرفضون تفكيك تلفريك المدينة الإنجليزية بقمة جبل أم بجمة

تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة
تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة
تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة

فيديو

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

علاء مرسي

أنا أفضل من عادل إمام لولا الظلم .. علاء مرسي يتحدث بجرأة | فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

كراسي مساج وكبسولات نوم .. تطوير كبير في صالات ركاب مطار القاهرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع الدولار وارتفاع الذهب.. اعرف أسعارها الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد