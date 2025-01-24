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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حيلة بسيطة تساعدك في توفير استهلاك مسحوق غسالة الأطباق.. 3 خطوات

غسالة اطباق
غسالة اطباق
نهى هجرس
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تعتبر غسالة الأطباق من الأجهزة الهامة في المنزل، فرغم أنها توفر عليك الكثير من مهام التنظيف، إلا أن غسالة الأطباق تتيح لك تحقيق نتائج تنظيف رائعة وصحية، مع استهلاك قدر أقل من الطاقة والمياه مقارنة بالغسيل اليدوي.

ونتناول  فوائد غسالة الأطباق ، والوظائف الخاصة بغسالة الأطباق، وتشرح كيفية اختيار الطراز المناسب لمنزلك.

فوائد غسالة الأطباق

1. أكثر كفاءة في استخدام الوقت

يمكن لغسالة الأطباق أن تجعل تنظيف الأطباق بعد تناول الطعام أسهل بكثير، وبالتالي يكون لديك المزيد من الوقت مع عائلتك أو ممارسة هواياتك.

ما عليك سوى تفريغ بقايا الطعام، ثم وضعها، واترك غسالة الأطباق تغسل حتى تجف، ويمكن أيضًا تعديل مدة الدورة لتناسب جدولك الزمني حتى تتمكن من تفريغها عندما تستطيع.

2. توفير في فواتير الخدمات

في الواقع، يعد استخدام غسالة الأطباق أكثر اقتصادًا من غسل الأطباق يدويًا، فقد وجد الخبراء أن غسل الأطباق يدويًا يستخدم عادةً حوالي 2.2 لتر من الماء كل دقيقة، بينما تستخدم غسالة الأطباق حوالي لتر ونصف إلى خمسة لتر فقط - للدورة بأكملها.

كما تسمح لك غسالات الأطباق الأوتوماتيكية الحديثة بتقليل استهلاكك للطاقة، وخاصة تلك التي تتمتع بتقييمات كفاءة الطاقة الجيدة.

3. انخفاض التأثير البيئي

يعد توفير المياه والطاقة من الفوائد الأخرى لاستخدام غسالة الأطباق ، باستخدام غسالة الأطباق، يمكنك تقليل بصمتك الكربونية بشكل كبير، وهذا يعني أنك تقلل من كمية الطاقة المستخدمة في معالجة وتسخين وتوزيع مياه الغسيل.

كما أنك تقوم أيضًا بتحويل المزيد من المياه إلى موائل الحيوانات والنظم البيئية، مما يحافظ على صحة البيئة.

4. أداء تنظيف فائق

تستطيع غسالة الأطباق تنظيف الأطباق بنفس كفاءة غسل اليدين، سواء كانت حاويات بلاستيكية ملطخة بالدهون أو وعاء طهي الأرز المحتوي على أرز متصلب، يتم غسل الأطباق جيدًا للحصول على نتائج نظيفة تمامًا - دون شطفها أو فركها مسبقًا.

5. أكثر صحة

إن غسل اليدين لا يكفي في الواقع لإزالة البكتيريا المسببة للأمراض، يجب غسل الأطباق بماء ساخن للغاية (65 درجة مئوية) لمدة خمس دقائق لتطهيرها بشكل فعال، وهو ما قد يؤدي إلى حرق يديك.

مع غسالات الأطباق، يمكنك ضمان نظافة أعمق وراحة بال، خاصة إذا كان لديك أطفال صغار أو أفراد من العائلة يعانون من الحساسية، يعد ضمان النظافة الأفضل أحد أهم فوائد غسالات الأطباق .

6. مطبخ خالٍ من الفوضى

من بين مزايا غسالة الأطباق أنها تحافظ على حوضك وسطح العمل خاليين من الفوضى، ولا تجعل أي أكوام من الأطباق ظاهرة. ما عليك سوى وضع الأطباق داخل غسالة الأطباق وإغلاقها.

أشياء لا يجب وضعها في غسالة الأطباق

على الرغم من قدرة هذا الجهاز على التعامل مع العديد من العناصر، إلا أننا سنتناول بعض العناصر التي لا ينبغي لك وضعها في غسالة الأطباق، والهدف من ذلك هو مساعدتك في حماية العناصر الحساسة والحفاظ على أداء أدوات الطهي وضمان طول عمرها.

قبل أن ننتقل إلى قائمة الأشياء التي لا يجب عليك وضعها في غسالة الأطباق، إليك تذكير سريع بأن استخدام منظف غسالة الأطباق الموثوق به والفعال هو أمر مهم بنفس القدر لضمان نتائج تنظيف مثالية.

1. الأدوات الخشبية (الملاعق والأوعية وألواح التقطيع)

لا بد أن أي شخص امتلك غسالة أطباق قد سأل نفسه على الأقل: " هل يمكن وضع الخشب في غسالة الأطباق ؟" وبقدر ما قد يبدو هذا الأمر مغريًا، إلا أنه ربما لا يكون أفضل فكرة، يمكن لمنظف غسالة الأطباق القوي أن يزيل الزيوت الطبيعية التي تمنع الأواني الخشبية من الجفاف والتشقق.

اغسل الأدوات الخشبية يدويًا بعناية باستخدام منظف خفيف وماء دافئ، وتجنب النقع .

2. سكاكين المطبخ

لا تُعد سكاكين المطبخ آمنة للغسل في غسالة الأطباق، فقد تتسبب حوافها في خدش الطبقة الواقية على الرفوف والسلال، مما قد يؤدي إلى الصدأ، كما أن السكاكين تشكل خطرًا عند تحميلها على غسالة الأطباق وتفريغها منها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب غسل السكاكين يدويًا في الحوض، لأن المنظفات القوية لغسالة الأطباق يمكن أن تجعل حوافها باهتة وتتلف مقابضها الخشبية.

3. أواني الطبخ المصنوعة من الحديد الزهر

يؤدي غسل أواني الطبخ المصنوعة من الحديد الزهر باستخدام المنظفات القوية والماء الزائد إلى إزالة طبقة الزيت الواقية، مما يجعلها عرضة للصدأ وغير صالحة للاستخدام.

تجنب استخدام غسالة الأطباق لتنظيف أواني الطهي المصنوعة من الحديد الزهر المغطاة بالطين الأسود، على الرغم من أن هذا قد يكون مغريًا، اختر بدلاً من ذلك الطريقة التقليدية.

5. أواني الطبخ المصنوعة من الألومنيوم

تجنب وضع الأطباق والأواني والمقالي وأوراق الخبز المصنوعة من الألومنيوم اللامعة التي يمكن التخلص منها في غسالة الأطباق، يمكن أن تتسبب المنظفات القوية لغسالة الأطباق في جعلها باهتة اللون، وتغميق لونها، وتآكلها حتى إذا كانت تحمل علامة "آمنة للاستخدام في غسالة الأطباق"، فمن الأفضل غسلها يدويًا.

والسكاكين والشفرات والأدوات ذات الحواف الحادة
أي معدن تقريبًا باستثناء الفولاذ المقاوم للصدأ
الأطباق الهشة، والأواني الزجاجية الرقيقة، والصين الفاخرة
الحجر الطبيعي (الرخام والجرانيت وغيرها)
بعض البلاستيك
أي شيء بمقبض مجوف أو عازل حراري

غسالة الأطباق الأدوات الخشبية فوائد غسالة الأطباق أشياء لا يجب وضعها في غسالة الأطباق سكاكين المطبخ

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