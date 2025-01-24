زاهي حواس: معرض رمسيس وذهب الفراعنة أعظم هدية تقدمها مصر إلى اليابان

قال عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، إن معرض رمسيس وذهب الفراعنة الموجود في طوكيو الآن أعظم هدية تقدمها مصر إلى اليابان.

جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفي العالمي الذي أقيم في طوكيو للإعلان عن وصول المعرض الذي سوف يفتتحه شريف فتحي وزير السياحة والآثار في ٨ مارس المقبل.

تحدث خلال المؤتمر الصحفي الدكتور زاهي حواس والسفير محمد أبو بكر سفير مصر في طوكيو، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور ساكوجى يوشيمورا عالم الآثار الياباني، والسيد رون تان المنظم للمعرض، جاء ذلك بحضور ٢٠٠ صحفي وأكثر من ٢٠ قناة تلفزيونية

وتحدث "حواس" عن أهم الإكتشافات الأثرية في سقارة والأقصر. وعن إفتتاح المتحف المصري الكبير المتوقع في صيف هذا العام 2025.

وسوف يقدم حواس في إفتتاح هذا المعرض نسخة من البرنيطة الخاصة به لمحافظ طوكيو.

وخلال المؤتمر قدم "حواس" لمطرب الياباني سيكاي الذي سوف يقوم بعمل حفله ضخمة علي سفح الأهرامات يوم 11 أبريل.

وأوضح "حواس" أن مصر للطيران الراعي الرسمي لهذا المعرض.