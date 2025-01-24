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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف للمحاسبين بـ 20 ألف جنيه شهريا.. اعرف كيفية التقديم

محاسب
محاسب
أحمد عفيفي
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لا تخلو أي شركة سواء كانت قطاعا خاصا أو حكوميا من التعاملات المالية، لذلك تعلن الشركات والمؤسسات عن وظائف للمحاسبين، ودائمًا ما يحصلون على رواتب مجزية، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لكم فرص عمل جديدة للمحاسبين.

وظائف للمحاسبين

أعلن موقع فرصنا الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن فرص عمل لمحاسبين برواتب مجزية فإنه يتاح الآن التقديم على تلك الوظائف في شركة Meat cave.

وتطلب شركة Meat cave، في شيراتون القاهرة، شغل وظائف محاسبين، وفق الموقع الرسمي لفرصنا.

شروط وظيفة المحاسب

- مستوي الخبرة: متوسطة.
- السن المطلوب: من 29 - 50 سنة. 
- الحاسب الآلي: جيد جدا. 
- المؤهل المطلوب: مؤهل عالي "كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة".
- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.
- الراتب الأساسي: 18000 - 20000 جنيه.

مهام وظيفة المحاسب

- إجادة تامة في حسابات التكاليف.
- إعداد إدخالات الأصول والمسؤولية ورأس المال، من خلال تجميع وتحليل معلومات الحساب.
- يحافظ على الضوابط المحاسبية من خلال التوصية بالسياسات والإجراءات.
- تأمين المعلومات المالية من خلال استكمال النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات.
- تحليل وتقديم تقرير عن الوضع المالي بما في ذلك الفروق في بيان الدخل، وإبلاغ النتائج المالية للإدارة، وإعداد الميزانية وتحليلها.
- الإشراف على الضرائب والالتزام باللوائح الاتحادية.
- وضع وتنفيذ وتعديل وتوثيق نظم حفظ السجلات والمحاسبة.
- إسداء المشورة للإدارة بشأن قضايا مثل استخدام الموارد، والاستراتيجيات الضريبية، والافتراضات الكامنة وراء توقعات الميزانية.
- الحفاظ على سجلات الوكالات الحكومية ودراستها.

مميزات الوظيفة المطلوبة

- يتم احتساب الوقت الاضافي.
- ⁠يتم تأمين صحي على المواطنين.
- ⁠يوجد تأمين اجتماعي على الموظفين.

كيفية التقديم على الوظيفة المطلوبة؟

يتم التقديم على الوظيفة المطلوبة من خلال ثلاث خطوات فقط وهي.

- الدخول على موقع فرصنا الرسمي الإلكتروني.
- ⁠يتم كتابة بيانات مقدم الطلب.
- ⁠يتم إدراج الاسم والمؤهل والسن والخبرة ورقم هاتف الموظف المتقدم للعمل.

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