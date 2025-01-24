منتخب مصر يتقدم على سلوفينيا 16-14 بالشوط الأول ببطولة العالم لليد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة المنتخب المصري لكرة اليد ضد نظيره السلوفيني بتقدم الفراعنة بنتيجة 16-14 وذلك عقب نهاية الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقامة في كرواتيا والنرويج والدنمارك.

سارت المباراة في بدايتها بندية بين الفريقين وذلك بتسجيل هدف لآخر، حتى تسجيل منتخب سلوفينيا هدفه الخامس في الدقيقة 11 والتفوق 5-4 على نظيره المصري.

تفوق مصري على سلوفينيا في كأس العالم لليد

واستطاع المنتخب المصري في خلال 7 دقائق حرمان منتخب سلوفينيا من تسجيل أي هدف مقابل تسجيل 5 أهداف بفض تألق الحارس محمد علي الذي تصدى لأكثر وتفوق دولا ويحيي خالد.

عودة منتخب سلوفينيا في المباراة

في خلال دقيقتين من 18 إلى 20، وعقب وقت مستقطع طلبه مدرب المنتخب السلوفيني نجح في العودة من جديد وتقليص الفارق إلى هدف وحيد بتفوق الفراعنة 9-8.

وطلب الإسباني خوان كارلوس باستور، المدير الفني للمنتخب المصري وقت مستقطع من أجل إيقاف عجلة المنتخب السلوفيني.

وأهدر المنتخب المصري أكثر من كرة رغم تألق محمد علي حارس المرمى، ونجح المنتخب في التعادل بنتيجة 10-10 في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

صحوة مصرية في نهاية الشوط

شهدت الدقائق الثلاث التالية تفوقا مصريا كاملا بسبب الهجوم المرتد ليتفوق 14-11 قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق.

في الدقائق المتبقية من المباراة شهدت المباراة استمرار الندية إلا أن بعض الرعونة تسببت في عودة منتخب سلوفينيا في النتيجة لينتهي الشوط الأول بتفوق المنتخب المصري 16-14.