مدتها أسبوعين .. بدء إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس اليوم

تبدأ اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 ، إجازة نصف العام 2025 لطلاب جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون مدة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس أسبوعين فقط، مشددة على أنه لا مجال لمدها.

إجازة نصف العام 2025 .. أنشطة لطلاب المدارس

ومن جانبها .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بشأن خطة الأنشطة المقرر تنفيذها لطلاب المدارس أثناء اجازة نصف العام 2025 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تكليف مديريات التربية والتعليم بتنفيذ الخطة التالية:



- تنظيم رحلات إلي معرض القاهرة الدولي للكتاب للمديريات التي يتسنى لها ذلك مع مراعاة توثيق الزيارة وموافاة الإدارة بالصور.

فتح المكتبات خلال فترة اجازة نصف العام 2025 وتنفيذ ندوات ومحاضرات حول الموضوعات التالية:

- الإدمان والتدخين وأخطارهم.

- الغذاء الصحي والحفاظ علي لياقة الجسم.

- الرياضة وأهميتها.

- الحفاظ على البيئة من التلوث.

- الولاء والانتماء والهوية المصرية.

- العمل التطوعي وأثره الإيجابي على الفرد والمجتمع.

- التنمر وأثره النفسي.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مديريات التربية والتعليم بضرورة توثيق تلك الندوات والمحاضرات وموافاة الإدارة بالصور.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه طبقا لميزانية كل مديرية سيتم تنفيذ معسكرات على المستوي المحلي بالإدارات المديريات التعليمية ، ويشارك فيها الطلاب المتميزون ثقافيا والفائزين بالمسابقات المختلفة ، حيث يتم تقسيم الطلاب الي ورش عمل مختلشفة طبقا لميولهم واهتماماتهم ، على أن تتناول المحاضرات داخل المعسكر الموضوعات التالية:

- اضرار إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.

- الانتماء والولاء.

- الجرائم والشائعات الإلكترونية.

- مع موافاة الإدارة بمكان وتاريخ عقد المعسكر بحد أقصى خلال 3 أيام من تاريخه كما يتم اختيار أفضل الصور التي توضح اشتراك الطلاب في المعسكر.

موعد بداية الترم الثاني 2025

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد العودة للمدارس 2025 وبدء الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ردا على الاستفسارات الخاصة بـ موعد العودة للمدارس 2025 ، إنه من المقرر بدء الترم الثاني 2025 من 8 فبراير 2025 حتى يوم 5 يونيو 2025