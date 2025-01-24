بعد العش وجراديشار .. صفقات نارية جديدة على رادار الأهلي

أعلن الإعلامي أمير هشام، عن خبر سار لجماهير الأهلي بشأن الصفقات الجديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب هشام :رغم النفي وتشكيك البعض في المعلومة تمسكنا بالخبر وأكدنا من بدري على انضمام العش للاهلي.

وتابع :المؤكد في صفقة ثالثة بعد جراديشار السلوفيني ،وممكن جداً جداً صفقة رابعة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير الجاري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويطمح الأهلي لاقتناص الثلاث نقاط من نظيره بيراميدز، للحفاظ على مركزه بالقمة، ولتعويض جماهيره عن المستوى المتراجع للفريق في الفترة الأخيرة.