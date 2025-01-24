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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كرة القدم النسائية| أهلي 2006 يفوز على وادي دجلة بثلاثية في الدوري

الاهلي
الاهلي
محمد بدران
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حقق فريق الناشئات لكرة القدم مواليد 2006 بالأهلي فوزًا ثمينًا على مضيفه وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي ‏أقيمت بين الفريقين اليوم على ملعب الأخير بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق هنا عثمان ومريم عفيفي في الشوط الأول، وأضافت مريم خميس الهدف الثالث للفريق في الشوط الثاني من عمر المباراة.

ويعد هذا الفوز هو التاسع على التوالي للفريق، محافظًا على العلامة الكاملة بالمسابقة التي وصل رصيده بها من النقاط إلى النقطة 27 محافظًا على صدارته جدول الترتيب، وذلك بعد تفوقه على إنبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، وعلى الطيران بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى مركز ‏شباب الجزيرة بنتيجة 11-0، وعلى سنزو بسباعية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها على المطرية، وعلى السكة الحديد بتسعة أهداف دون رد، وعلى الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى إس أي كا الرياضي بتسعة أهداف نظيفة، وعلى وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مسجلًا 56 هدفًا فيما تلقت شباكه ‏ثلاثة أهداف فقط.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2006 كلًا من علي سعيد مديرًا فنيًّا، وأميرة جبر مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، ورشا السعدني المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وهايدي كامل طبيبة الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.

الدوري الكرة النسائية الاهلي وادى دجلة

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كرة القدم النسائية| أهلي 2006 يفوز على وادي دجلة بثلاثية في الدوري

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