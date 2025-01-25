إعلامي يطرح سؤالا مثيرا للجمهور بشأن صفقة الأهلي الجديدة

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا مثيرا للجمهور بشأن صفقة النادي الأهلي الجديدة عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك

وكتب مهيب عبد الهادي:"ما رأيك في صفقة انتقال مصطفى العش لصفوف الأهلي على سبيل الإعارة".

أعلن نادي زد إف سي إعارة مدافعه مصطفى العش إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بدون بند بأحقية الشراء.

وقل زد في بيان: «إعارة لاعبنا مصطفى العش إلى النادي الأهلي لمدة 6 أشهر دن وجود بند نية البيع».

كشف أحمد عبدالله المدير التنفيذي لنادي زد إف سي تفاصيل انتقال مصطفى العش مدافع الفريق إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.

وقال عبد الله خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه حارس الأهلي المذاع على قناة الأهلي: «النقاش بين الإدارات كان على أعلى مستوى، وحصلنا على رأي الجهاز الفني قبل الموافقة على انتقال مصطفى العش إلى النادي الأهلي.. النادي الأهلي كان في تكوين فريق زد، بموافقته على بعض الصفقات، والأهلي كان أكثر الأندية مرونة في التعامل معنا منذ البداية».

وأضاف: «مصطفى العش لاعب جيد، وقادر على التألق مع النادي الأهلي.. وهو يجيد اللعب في مركزي المساك والظهير الأيسر، والأهلي لم يتحدث في الفترة الحالية سوى على التعاقد مع مصطفى العش ولم يتحدث عن ضم أي لاعب آخر».

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير الجاري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وتبث المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويطمح الأهلي لاقتناص الثلاث نقاط من نظيره بيراميدز، للحفاظ على مركزه بالقمة، ولتعويض جماهيره عن المستوى المتراجع للفريق في الفترة الأخيرة.

