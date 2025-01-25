قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحضري: مصطفى شوبير في المركز الثالث بقائمة منتخب مصر
نفخت الشفايف وعملت بوتكس.. بدرية طلبة تجري عمليات تجميل
علاء مرسي: أصبت بورم فى القولون.. وأؤمن أن الحجاب فرض
3 لاعبين أجانب.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة 2025
كيف تواكبين أحدث صيحات السوشيال ميديا دون أن تشعري بالضغط ؟
أخبار المنيا| افتتاح 8 مساجد جديدة.. الجامعة تحصد مراكز متقدمة في تصنيف التايمز
نجيب لاعيب بالقسط .. ناقد رياضي يوجه رسالة لـ الزمالك
بسبب دعم أوكرانيا.. صادرات السلاح الأمريكي تسجل رقما قياسيا
مشادة بين عبدالحليم علي لاعب الزمالك السابق وجيرانه بالمقطم
طرح فيلم أنا لحبيبي على هذه المنصة بالتزامن مع عيد الحب
التهم 3 وحدات سكنية.. السيطرة على حريق ببورسعيد وعلاج مصابي الاختناق
حكومة اليمن تدعو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لتصنيف الحوثيين إرهابيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يطرح سؤالا مثيرا للجمهور بشأن صفقة الأهلي الجديدة

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر
×

طرح الإعلامي مهيب  عبد الهادي سؤالا مثيرا للجمهور بشأن صفقة النادي الأهلي الجديدة عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك

وكتب مهيب عبد الهادي:"ما رأيك في صفقة انتقال مصطفى العش لصفوف الأهلي على سبيل الإعارة".

أعلن نادي زد إف سي إعارة مدافعه مصطفى العش إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بدون بند بأحقية الشراء.

وقل زد في بيان: «إعارة لاعبنا مصطفى العش إلى النادي الأهلي لمدة 6 أشهر دن وجود بند نية البيع».

كشف أحمد عبدالله المدير التنفيذي لنادي زد إف سي تفاصيل انتقال مصطفى العش مدافع الفريق إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.

وقال عبد الله خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه حارس الأهلي المذاع على قناة الأهلي: «النقاش بين الإدارات كان على أعلى مستوى، وحصلنا على رأي الجهاز الفني قبل الموافقة على انتقال مصطفى العش إلى النادي الأهلي.. النادي الأهلي كان في تكوين فريق زد، بموافقته على بعض الصفقات، والأهلي كان أكثر الأندية مرونة في التعامل معنا منذ البداية».

وأضاف: «مصطفى العش لاعب جيد، وقادر على التألق مع النادي الأهلي.. وهو يجيد اللعب في مركزي المساك والظهير الأيسر، والأهلي لم يتحدث في الفترة الحالية سوى على التعاقد مع مصطفى العش ولم يتحدث عن ضم أي لاعب آخر».

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة


ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير الجاري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتبث المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.
ويطمح الأهلي لاقتناص الثلاث نقاط من نظيره بيراميدز، للحفاظ على مركزه بالقمة، ولتعويض جماهيره عن المستوى المتراجع للفريق في الفترة الأخيرة.
 

مهيب عبد الهادي الاهلي صفقات الاهلي نادي زد مصطفي العش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025 بالاسم ورقم الجلوس .. الآن

البنك الأهلي

آخر فرصة.. بيان عاجل من البنك الأهلي يمهل هؤلاء العملاء 3 شهور فقط

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 بالدرجات.. ظهرت الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025 بالدرجات .. الآن

احسب مرتبك حسب الدرجة الوظيفية في 2025

احسب مرتبك طبقًا للدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة في هذا الموعد وفقًا للقانون

وزير الاسكان

قرار مهم من وزير الإسكان بشأن ارتفاع المباني وعدد الأدوار .. تفاصيل

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 على بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

لا ترد على هذه الأرقام.. مكالمة واحدة قد تسحب كل أموالك وتسرق بياناتك

لا ترد على هذه الأرقام.. مكالمة واحدة قد تسحب كل أموالك وتسرق بياناتك

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: وسائل التواصل الاجتماعي تشهد جملةً من المنكرات وعلينا التنبُّه لها

جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح الأزهر بمعرض الكتاب ينظم «يوم في حب الوطن» وندوة «جهود الأشاعرة».. غدًا

جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يستعرض كتابًا لفرنسي يهودي يفضح جرائم الكيان المحتل

بالصور

كيف تواكبين أحدث صيحات السوشيال ميديا دون أن تشعري بالضغط ؟

كيف تواكبين أحدث صيحات السوشيال ميديا دون أن تشعري بالضغط؟
كيف تواكبين أحدث صيحات السوشيال ميديا دون أن تشعري بالضغط؟
كيف تواكبين أحدث صيحات السوشيال ميديا دون أن تشعري بالضغط؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 يناير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 يناير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 يناير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 يناير 2025

برج الحمل.. حظك اليوم السبت 25 يناير 2025: كن واثقًا ولا تتهور

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور.. حظك اليوم السبت 25 يناير 2025: استمع لقلبك وقرر

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

بدرية طلبة

نفخت الشفايف وعملت بوتكس.. بدرية طلبة تجري عمليات تجميل

العدو الخفي للكوليسترول والسكر: احذر من الإفراط في تناول هذه الأطعمة

العدو الخفي للكوليسترول والسكر: احذر الإفراط في تناول هذه الأطعمة

طلاق نانسي عجرم

طلاق نانسي عجرم.. تفاصيل مفاجئة تكشف ما حدث.. والجمهور مصدوم

اعتذار منة عرفة

بعد خلاف لمدة عامين .. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين وأشرف ذكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد