سمية الخشاب تكشف كواليس مسلسلها الجديد «أم 44»

كشفت كشفت الفنانة سمية الخشاب، أنها بدأت التحضيرات لمسسل «أم 44»، والذي تنافس من خلاله ضمن موسم دراما رمضان 2025، وسيتم عرضه على إحدى القنوات الفضائية الشهيرة.، أنها بدأت التحضيرات لمسسل «أم 44»، والذي تنافس من خلاله ضمن موسم دراما رمضان 2025، وسيتم عرضه على إحدى القنوات الفضائية الشهيرة.

وأوضحت سمية الخشاب، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن مسلسل «أم 44»، يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن في الوطن العربي، من تأليف هبة مشاري، لافتة إلى أنها كتبت قصة المسلسل بأسلوب جيد جدًا، وسيكون من أجمل الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني، وتقوم بتصوير مشاهدها في مدينة الرياض بالسعودية.

وعلى الجانب الآخر، أعربت سمية الخشاب عن سعادتها بالتواجد ضمن فعاليات مهرجان جوي أووردز، بمدينة الرياض، موجهة الشكر لجميع القائمين على المهرجان وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مشيدة بالتطور المذهل الذي تشهده المملكة.

وتابعت سمية الخشاب حديثها قائلة: «مصر والسعودية طول العمر بلد واحد، واحنا أخوات وحبايب، وربنا يديم المحبة بينّا دايمًا، واحنا كفنانين سعداء جدًا بالتطور الحاصل في المملكة وتنوع الإنتاج الفني ما بين مسرح وسينما ومسلسلات».