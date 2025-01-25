أخبار البحر الأحمر| إعادة فتح ميناء الغردقة.. زراعة 2000 شجرة بالجامعة.. افتتاح 3 مساجد جديدة

نشر موقع صدى البلد أخبار محافظة البحر الأحمر على مدار 24 ساعة نرصدها في التقرير التالي:

إعادة فتح ميناء الغردقة البحري

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء الغردقة البحري في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الجمعة، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح. وشهد الميناء استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية بعد توقف دام ثلاثة أيام، مع استمرار الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

افتتاح ثلاثة مساجد جديدة بمختلف مدن المحافظة

في إطار دعم البنية الدينية، افتتحت مديرية أوقاف البحر الأحمر ثلاثة مساجد جديدة، وهي:

مسجد عثمان بن عفان بمدينة القصير.

مسجد الهدى بمدينة سفاجا.

مسجد آل الدقاق الأدارسة بمدينة الغردقة.

تهدف هذه الافتتاحات إلى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير أماكن عبادة ملائمة في مختلف المدن.

مشروع "الغردقة الخضراء" لتعزيز التنمية المستدامة

شهدت مدينة الغردقة إطلاق مشروع "الغردقة الخضراء"، الذي يستهدف زراعة 2000 شجرة داخل جامعة الغردقة. حضر الفعالية هدى الشوادفي، مساعد وزير البيئة للسياحة البيئية، وماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر.

يهدف المشروع، الممول من مرفق البيئة العالمية (GEF) التابع لليونيدو، باستثمارات تزيد على 3 ملايين دولار، إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز السياحة البيئية وحماية التنوع البيولوجي، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.