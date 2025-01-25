10 مراكز.. أماكن تطعيمات الحجاج والمعتمرين بمحافظة القليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية تخصيص 10 مراكز لتقديم خدمات التطعيمات الدولية المعتمدة لتيسير إجراءات السفر إلى الأراضي المقدسة، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على توفير خدمات الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين بمحافظة القليوبية.

وقال الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،أن المراكز هى مكتب صحة بنها رابع (دولي)

ومكتب تطعيم دولي حجازي بحي غرب شبرا والمركز الطبي بكفر شكر ومكتب صحة ثاني شبين القناطر والمركز الطبي بطوخ ومركز طبي القناطر الخيرية و مركز طبي قليوب المحطة ومركز طبي الشباب بالعبور ومركز طبي بهتيم ثاني بحي شرق شبرا ومركز طبي الخانكة أول.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه المراكز تقوم بتقديم التطعيمات اللازمة وفقًا لإرشادات وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين.

وناشدت مديرية الصحة جميع الراغبين في السفر إلى الأراضي المقدسة التوجه إلى أقرب مركز طبي من هذه المراكز للحصول على التطعيمات المطلوبة، مع ضرورة إحضار الأوراق اللازمة.