أمسية فنية في حب العندليب ضمن فعاليات دار الأوبرا المصرية

استعرض برنامج "صباح سعيد" المذاع على قناة المحور تفاصيل أمسية "ليلة في حب العندليب" التي تنظمها دار الأوبرا المصرية تحت إشراف الدكتورة لمياء زايد.

تقام الأمسية في الثامنة مساء اليوم الخميس في معهد الموسيقى العربية، ويحييها دارسو مركز تنمية المواهب التابع للأوبرا، تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر.

وتشهد الأمسية مشاركة فصل الغناء العربي، بالتعاون مع التخت الشرقي الذي يقوده ويدربه الدكتورة سهير حسين. ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مثل "صافيني مرة، كامل الأوصاف، قارئة الفنجان، أهواك، تخونوه"، إلى جانب العديد من أغانيه الشهيرة الأخرى.

ويشارك في الحفل مجموعة من المواهب الشابة، منهم ميدو البحيري، لاما حازم، منتصر التيجاني، أدهم الكاشف، چنى أحمد، ومريم مكين.

وأوضحت دار الأوبرا أن الحفل يأتي ضمن مبادرات وزارة الثقافة لدعم وتنمية المواهب الشابة، حيث يهدف مركز تنمية المواهب إلى الارتقاء بالذوق الفني ورعاية الموهوبين في مختلف مجالات الفنون.

ويضم المركز أقسامًا متنوعة مثل البيانو، الجيتار، الباليه، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، بالإضافة إلى فصول مخصصة لذوي القدرات الخاصة. كما تشارك هذه المواهب في الاحتفالات والمناسبات المختلفة التي تنظمها دار الأوبرا، وتُقيم حفلات دورية لطلابه تقديرًا وتشجيعًا لجهودهم الفنية.