الإجابة هنا| هل اليوم إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة 25 يناير.. الحكومة تجيب

يبحث المواطنين هل عطلة اليوم السبت بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة إجازة رسمية مدفوعة الاجر أم ماذا؟، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم التفاصيل.

هل عطلة اليوم السبت مدفوعة الاجر؟

أعلن وزير العمل محمد جبران، أن اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025، إجازة رسميه بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، واعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

قرار مجلس الوزراء

أكدت وزارة العمل أن اليوم إجازة رسمية في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025 والذي نص على أن: "يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للفئات الآتية:

- العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية

- العاملون في الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام

- العاملون في شركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام.

وفي ذلك السياق، أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات ،بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج، وأكد الوزير جبران على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

عطلات 2025

- توافق عطلة عيد الفطر المبارك فلكيًا يوم 30 مارس 2025، وتستمر الإجازة لمدة ثلاثة أيام، وهي عطلة رسمية لجميع القطاعات.

- ⁠توافق عطلة عيد الأضحى فلكيًا يوم 7 يونيو 2025، وتستمر الإجازة لمدة أربعة أيام.

- ⁠توافق عطلة رأس السنه الهجرية 1447 يوم 26 يونيو 2025، ويحتفل ببداية العام الهجري الجديد.

- ⁠توافق عطلة المولد النبوي الشريف يوم 4 سبتمبر 2025، وهو مناسبة دينية تحتفل بها مصر بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كيفية الاستفادة من الإجازات

يمكنك استغلال الإجازات الرسمية في مصر 2025 بطرق متعددة، سواء للسفر أو للاحتفال مع العائلة والأصدقاء. إليك بعض الأفكار:

السفر إلى الوجهات السياحية المحلية: استفد من العطلات الطويلة للسفر إلى مدن سياحية مثل شرم الشيخ والغردقة وأسوان.

الاحتفالات العائلية: استخدم الإجازات للاحتفال مع الأسرة والأصدقاء في المنزل أو في أماكن سياحية.

التخطيط للأعمال الخاصة: يمكن أن تكون الإجازات فرصة لتطوير مهاراتك أو للاسترخاء بعيدًا عن ضغوط العمل.

وتعد الإجازات الرسمية في مصر 2025 فرصة رائعة للاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية، وتتيح للعاملين والطلاب فرصة للراحة والاستجمام، لذا قم بالتخطيط المسبق للاستفادة من هذه الإجازات وفقًا لتواريخها.