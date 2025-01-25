وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر وقيادات الدولة بذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - برقية تهنئة للدكتور/ حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب" بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .

جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب ، بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بأسمى آيات التهانى وأصدق عبارات التقدير والاحتفاء.



ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستلهم منها قيم التضحية والمثابرة وإعلاءً لكلمة الحق ونصرته .. لنجد فى ذلك دافعاً لتكاتف العطاء فى مواجهة التحديات ..لبلوغ مسيرة العمل الوطنى لمرتجياتها ..ويحصد الشعب المصرى العظيم ثمار التنمية والإزدهار .



وكل عام وسيادتكم بخير ،



كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للمستشار/ عبد الوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ" .. جاء بها :

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .. أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .



تأتى هذه المناسبة المُباركة فى كل عام لتُجدد فى النفوس قيم الإيمان والمُثابرة والعطاء .. حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكن لمؤسساتنا التشريعية سُبل التوفيق والسداد .. إنه تعالى على كل شئ قدير.

وكل عام وسيادتكم بخير ،



كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للدكتور/ مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" ... جاء بها :

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة .. بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .. مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد .

نحتفى فى كل عام بهذه الرحلة المقدسة التى إختص بها المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم– تسريةً عنه ورفعةً لمقامه الشريف .. وهى رحلة تنوعت فيها صور العطاء والإيمان .. وجسدت نُبل رسالة الإسلام وسمو معانيها .. وبهذه المُناسبة نتوجه للمولى جلت قدرته .. بخالص الدعاء أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها الأصيل من كل سوء.

وكل عام وسيادتكم بخير ،



كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب "شيخ الأزهر" .. جاء بها :-

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد .

إننا إذ نُحيى هذه الذكرى العطرة والتى تجسد فيها عطاء المولى جل فى علاه .. لرسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم - نبتهل إليه تعالى أن يُعيد هذه الأيام .. ومصر والأمة العربية والإسلامية فى أمن وأمان ورفعة وإزدهار .

وكل عام وفضيلتكم بخير ،



كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للدكتور/ أســـامـة الأزهــــرى "وزير الأوقاف" .. جاء بها :-

يسُرنى وهيئة الشـرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أن أعرب لسيادتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى .. ولا يسعنى فى هذه المناسبة إلا أن نبتهل إلى المولى عز وجل .. بأن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين .. ونشر وسطيته السمحة.. داعياً المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة .. ودوام التوفيق والسداد.. وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وإستقرار إنه تعالى ولى ذلك والقادر عليه.

وكل عام وسيادتكم بخير ،



كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للدكتور/ نظيــــر عيـــــاد "مفتى جمهورية مصر العربية" .. جاء بها :-

يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بخالص التهنئة وصادق التمنيات .. راجين المولى جلت قدرته .. أن يُبقى دار الإفتاء المصرية على مر العصور .. منارة تهدى لصحيح الدين الإسلامى الحنيف .. وأن يُعيد علينا هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء .

وكل عام وفضيلتكم بخير ،



كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. جاء بها :-

بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الإخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .

إننا إذ نحيى هذه الذكرى العطرة التى إختص فيها عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة .. ونستلهم منها كل معانى البذل والسمو والإرتقاء .. لتكون دافعاً لمواصلة العطاء والمثابرة .. فى سبيل الإرتقاء بمعدلات الأداء .. وترسيخ دعائم الإستقرار مهما بلغت التحديات .. أو تعاظمت التضحيات .. حفــــظ الله مصـــــر واحة للخير والأمان .. وهيــــأ لهـــا سبل التقدم والإستقرار .. إنه نعم المولى ونعم النصير .

وكل عام وأنتـم جميعـاً بخير.