محافظ بورسعيد يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

قام اللواء أركان حرب محب حبشي،، محافظ بورسعيد، واللواء تامر السمري، مدير أمن بورسعيد، وبحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والعميد مظهر الهبيان، المستشار العسكري، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بإدارة قوات الأمن، وذلك في إطار احتفالات عيد الشرطة الـ73، تكريمًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بالتضحيات البطولية التي يقدمها رجال الشرطة في سبيل حماية الوطن.

وأكد أن رجال الشرطة سيظلون رمزًا للعطاء والتفاني في خدمة الوطن ويضربون أروع الأمثلة في الوفاء والانتماء.

كما أعرب عن امتنانه للجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، قدم مدير الأمن التهنئة لرجال الشرطة وأسرهم بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا أن عيد الشرطة يمثل فرصة لتجديد العهد بمواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص للحفاظ على أمن البلاد ومقدراتها.