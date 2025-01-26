ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل على الريق؟

يضفي الزنجبيل نكهة عطرية على الأطعمة الحلوة والمالحة، والنكهة الحارة اللذيذة التي تنبعث من جذر نبات الزنجبيل هي ما يجعل مشروب الزنجبيل لذيذ.

فوائد تناول كوب من شاي الزنجبيل على الريق

الزنجبيل ليس لذيذًا فحسب، بل إن مركب الجينجيرول ، وهو أحد المكونات الطبيعية لجذر الزنجبيل، يفيد في تحسين حركة الجهاز الهضمي ـ معدل خروج الطعام من المعدة واستمراره خلال عملية الهضم، كما أن تناول الزنجبيل يشجع على الهضم الفعّال، وبالتالي لا يبقى الطعام في الأمعاء لفترة طويلة.

- التخلص من الغثيان

إن تشجيع إفراغ المعدة يمكن أن يخفف من آلام الغثيان الناتجة عن:

- العلاج الكيميائي

يقول الخبراء الذين يعملون مع المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي للسرطان، إن الزنجبيل قد يخفف من حدة الغثيان بعد العلاج، ومن دون بعض الآثار الجانبية للأدوية المضادة للغثيان.

- الحمل

لأجيال عديدة، أشادت النساء بقدرة الزنجبيل على تخفيف "غثيان الصباح" وغيره من الغثيان المرتبط بالحمل، حتى أن الأكاديمية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد ذكرت الزنجبيل كعلاج غير دوائي مقبول للغثيان والقيء.

- الانتفاخ والغازات

تناول الزنجبيل يمكن أن يقلل من التخمر والإمساك والأسباب الأخرى للانتفاخ والغازات المعوية.

- التآكل والتلف في الخلايا

يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة، تساعد هذه الجزيئات في إدارة الجذور الحرة، وهي مركبات يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا عندما تنمو أعدادها بشكل كبير.

المصدر hopkinsmedicine