ورشة عمل حول "الإتاحة في التعليم بجامعه دمياط

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة ، فعاليات ورشة عمل بعنوان: "الإتاحة في التعليم في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، والتي أقيمت بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلي المجالس العليا للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، بالإضافة إلى لفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته الافتتاحية أن منظومة التعليم العالي في مصر تشهد تطورًا كبيرًا بفضل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية، والذي يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وأشار إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة وتطوير البرامج الدراسية الحديثة أصبح ضرورة ملحة لمواكبة النمو السكاني واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف الوزير أن تنوع مؤسسات التعليم العالي في مصر، والتي تشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، بالإضافة إلى فروع الجامعات الدولية، يساهم في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي. كما أكد على أهمية تعزيز الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة لتقديم برامج دراسية متميزة وجذب الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى دعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتمويل المشترك للمشاريع البحثية.

من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لزيادة الإتاحة التعليمية وتطوير البنية التحتية للجامعات، مؤكدًا على أهمية تطوير البرامج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية. كما لفت إلى ضرورة التكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية لضمان تأهيل الخريجين بشكل كامل للمنافسة في سوق العمل.

كما قدم الدكتور سيريل كلارك النائب التنفيذي لرئيس جامعة فيرجينيا تك الأمريكية عرضًا حول رؤية الجامعة للتعاون الدولي في مجال التعليم العابر للحدود، مشيرًا إلى آليات الالتحاق بالجامعة ونظم المنح الدراسية التي تقدمها. وأكد على أهمية ربط البرامج الأكاديمية باحتياجات الصناعة، وتعزيز التعلم متعدد التخصصات، وتهيئة بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ورشة العمل شهدت فتح باب النقاش بين رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي، وأسفرت هذه المناقشات عن تقديم أفكار إيجابية ومثمرة وداعمة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر مستقبلًا على مستوى تنمية المهارات العملية لطلاب الجامعات وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن ورشة العمل استعرضت جهود الجامعات في ملف الإتاحة، وذلك في ضوء مبادئ الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز على 7 مبادئ رئيسية، وهي (التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار)، كما تم التوافق على أهمية ربط التعليم بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.