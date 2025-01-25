حزب مصر بلدي: الشرطة المصرية قدمت تضحيات جليلة

هنأ الدكتور سعيد شحاته عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأمين عام التنظيم وعضو الهيئة العليا لحزب مصر بلدي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، وكذلك اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة.

وأكد علي انه في زخم الاحتفالات بعيد الشرطة الـ73، تذكر مصر بكل فخر معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، حيث سطر رجال الشرطة أروع ملحمة من الصمود والتضحية في مواجهة الاحتلال البريطاني، ومن بين هؤلاء الأبطال، يبرز اسم الضابط مصطفى رفعت، الذي تجسد فيه معنى الشجاعة والإيمان بالوطن وسطر رجال الشرطة بشجاعتهم وتضحياتهم بأرواحهم ودمائهم الطاهرة، صفحة من أروع صفحات الوطن والتي تدل علي عظمه هذا الشعب وأبنائه لتظل هذه الذكري خالدة يقرأها جيل بعد جيل .

وأكد أن «مواجهة أبطال الشرطة لجيش الاحتلال الإنجليزي في الإسماعيلية كانت تعبيرًا عن فجر جديد سيسطع في سماء المنطقه بأكملها فقد كانت تلك الوقفة البطولية من أهم أسباب ودوافع ثورة 23 يوليو 1952، التي غيّرت معالم مصر وأعادت صياغة محيطها العربي والأفريقي وبدائه أجلاء الاستعمار عن المنطقه .

كما أشار الي ان الشرطة المصرية قدمت تضحيات جليلة من أرواح استشهدت ودماء روت تراب الوطن، مما جعل شرطة مصر في قلب كل مصري .

وتوجه بالتهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة، مُشيدًا بالاستراتيجية المتكاملة التي وضعها منذ توليه المسئولية وأكد أن هذه الاستراتيجية تركز على تطوير كافة الأنظمة الأمنية لتواكب التحديات الحديثة في عالم الجريمة، من خلال استخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي وأدى ذلك إلى تطوير أساليب التدريب والتسليح، مما انعكس إيجابًا على أداء رجال الشرطة في مختلف مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة.