كوريا الشمالية تجري تجربة لإطلاق صاروخ «كروز» استراتيجي

ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن الجيش أجرى أمس السبت تجربة إطلاق صاروخ "كروز" استراتيجي.

وأضافت الوكالة أن زعيم البلاد كيم جونج أون أشرف على التجربة، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وقبل أيام ندّدت بيونغ يانغ بالمناورات العسكرية المشتركة التي جرت بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، مهدّدة بالردّ من خلال ممارسة حقّها في الدفاع عن النفس "بطريقة أكثر شدّة".

وأقيمت التدريبات بين البلدان الثلاثة بعدما أطلقت كوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة ما قالت إنه نوع جديد من "الصواريخ فرط الصوتية" وعدّة صواريخ بالستية قصيرة المدى، عشية تولّي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية.