السعودية تدخل موسوعة «جينيس» وتتوّج الفائزين بـ«كأس العالم للدرونز»

اختتمت أمس الأول الجمعة منافسات "كأس العالم للدرونز" في العاصمة الرياض برعاية "موسم الرياض" وبتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والاتحاد الدولي للرياضات الجوية.

وسُجلت نسخة الرياض من كأس العالم لسباق الدرونز في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بصفتها أكبر نسخة من حيث عدد الدول المشاركة بأكثر من 50 دولة.

وشهد اليوم الأخير من المنافسات تأهل 64 متسابقًا في حين حصد المراكز الثلاثة الأولى كل من اللاعب الكوري Minchan Kim بالمركز الأول ولقب كأس العالم لسباق الدرونز بنسخة الرياض وجائزة بقيمة 375.000 ريال (100 ألف دولار)، فيما ذهب المركز الثاني إلى الفرنسي Killian Rousseau وجائزة 285.000 ريال (75 ألف دولار)، وحصل Joaquin Ybanez من الولايات المتحدة على المركز الثالث وجائزة قيمتها 185.000 ريال (50 ألف دولار).

كما شهد الحفل على هامشه سحبًا على جوائز قيمة للزوّار والحضور.

يُذكر أن منافسات كأس العالم لسباق الدرونز انطلقت منذ عام 2016 وتعد نسخة السعودية في الاستضافة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.