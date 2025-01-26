أخبار الدقهلية| انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي.. والانتهاء من بوابة مدخل مدينة المطرية على طريق الحزام الآمن

شهدت محافظة الدقهلية خلال الساعات الـ24 الماضية عدة أحداث وقام موقع "صدى البلد" بنشرها نستعرضها في التقرير التالي ..

محافظ الدقهلية..انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي ومرض جدري الأغنا م اليوم الاحد ،وتستمر لمدة شهر.

وأكد المحافظ متابعته الدائمة لأعمال مديرية الطب البيطري والجهود المبذولة منها للحفاظ على وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة..

محافظ الدقهلية..الانتهاء من بوابة مدخل مدينة المطرية على طريق الحزام الآمن.

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه تم الانتهاء من بوابة مدخل مدينة المطرية على طريق الحزام الآمن، في إطار إجراءات منع مرور سيارات النقل الثقيل، والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين على الطريق، واتخاذ إجراءات السلامة والحيطة والحذر على الطريق.

إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في تصادم سيارة ميكروباص وربع نقل

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وربع نقل على طريق دكرنس بمحافظة الدقهلية وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وربع نقل على طريق دكرنس أمام عزبة زوزو بديمشلت وإصابة عدد من الأشخاص.

محافظ الدقهلية : انطلاق القافلة الطبية والعلاجية المجانية غدًا

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق القافلة الطبية والعلاجية المجانية يوم الإثنين القادم بقرية الرحمانية مركز ميت غمر، وفقا لخطة مديرية الصحة بالدقهلية لإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة خلال شهر يناير الجاري، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بهذه القرى وغيرها على التوالي.

