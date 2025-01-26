ندوتان لعبد الرحيم كمال في معرض الكتاب غدا

يشارك السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال ضمن فعاليات الدورة الجارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بندوتين حيث تقام ندوة لتكريمه غدا الاثنين في تمام الثالثة والنصف عصرا بالقاعة الدولية هو والمخرج الكبير محمد فاضل بمناسبة حصولهم على جوائز الدولة لهذا العام و يديرها الإعلامية اماني اسماعيل.

ويوم السبت القادم الاول من فبراير في الخامسة مساءا وفي جناح مؤسسة محمد بن راشد ندوة هو والكاتب الكبير ابراهيم عبد المجيد ويديرها الناقد الكبير دكتور يسري عبد الله وستكون عن مشواره بين الأدب والسيناريو وفي اليوم نفسه يتسلم عيد الرحيم تكريمه من وزير الثقافة الفنان أحمد هنو وهو التكريم المقدم من جمعية عليا.

الجدير بالذكر أن عبد الرحيم كمال له في رمضان القادم عمل درامي بعنوان قهوة المحطة مكون من ١٥ حلقة ويخرجه إسلام خيري و هو من بطولة كل من احمد غزي و احمد خالد صالح وبيومي فؤاد وانتصار وهالة صدقي.