ضبط 11 طن مواد بناء وأعلاف مجهولة المصدر بمركز فاقوس

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية ، قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة بدائرة مركز فاقوس برئاسة مديرعام التجارة الداخلية وأسفرت عن تحرير محاضر (870 و 869 و 871 و 872 و 873 و 874 ) جنح مركز فاقوس وتم التحفظ على 10 طن أسمنت أبيض مجهول المصدر بشونة مواد بناء ، وطن أعلاف مجهولة المصدر داخل أحد محال بيع الأعلاف ، و200 بطانية وحافظة سجاد مجهولة المصدر بمخزن للمفروشات ، و160عبوة حفاظات أطفال مجهولة المصدر بمحل ورقيات و 15 أسطوانة بوتاجاز مجهولة المصدر.