تعرف على حالات إلغاء التخصيص لأراضي بيت الوطن

طرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قطعة أرض بالمرحلة العاشرة "أراض سكنية" بمشروع بيت الوطن، بـ13 مدينة.

مدن مشروع أراض سكنية

تشمل مدن مشروع أراض سكنية التي طرحتها الوزارة هي، (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان - دمياط الجديدة - السادات – 15 مايو - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة – حدائق العاصمة – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة).

حالات إلغاء التخصيص لأراضي

ولا سيما أن وزارة الإسكان حددت عدد من الحلات لإلغاء التخصيص لأراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج ونستعرض حالات إلغاء التخصيص وسحب الأراضي كالتالي:

- عدم سداد قسطين متتاليين من إجمالي ثمن الأرض.

- ⁠عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء.

- عدم استلام الأرض خلال الفترة المحددة طبقًا لبرنامج التسليم.

- ⁠التصرف في الأرض بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

- ⁠تغيير الغرض المخصص له الأرض دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- ⁠أن يكون ذلك بناءً على طلب المواطن.

أراضي وزارة الإسكان

أكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، مشيرًا إلى أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج حقق نجاحًا كبيرًا، ولاقى إقبالًا واستحسانًا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى عام 2012، حيث شمل المشروع طرح آلاف الأراضى والوحدات السكنية بأنماط متنوعة.

وتستعد وزارة الإسكان لإطلاق حملة تسويقية عالمية يُراعى فيها توفير أفضل الفرص التنافسية للمشروعات العقارية المتميزة بالدولة. تتضمن الحملة الإعلان عن كافة إجراءات الاختيار والتخصيص والتعاقد التي يتم صياغتها حاليا وفقا لأحدث الوسائل العالمية وبالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح تيسيرات فى منظومة الحجز تضمن سهولة الإجراءات التنفيذية وعمليات التعاقد أمام الحاجزين.

وتعكف الوزارة الآن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تدشين موقع إلكتروني يمتلك قدرات تشاركية وتقنية على أعلى مستوى تُسهل على أبناء الوطن في الخارج فرص التسوق الإلكترونى ومشاهدة المشروعات والتعرف على المزايا الخاصة بكل مشروع، وتحديد الوحدات المتاحة، مع إمكانية القيام بجولة تسويقية افتراضية كاملة قبل اتخاذ قرار الشراء، تمهيدًا لطرح الوحدات وإجراء التخصيص ابتداءً من 15 فبراير 2025.