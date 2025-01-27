تواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56.. تفاصيل

عرضت برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، تقريرا مفصلا عن تواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56.

كشفت وزارة الثقافة عن فعاليات معرض الكتاب اليوم، إذ تقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة في اليوم الثالث من البرنامج الثقافي في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات، إذ تشهد القاعة الرئيسية ندوات: «اقتصاد المنصات الرقمية» و«مستجير والهندسة الجينية» و«تأملات في مسيرتي النقدية»، و«كيف يؤثر العنف السيبراني الممارس ضد النساء والفتيات على حياتهن؟».

وبالنسبة لفعاليات معرض الكتاب، في القاعة الدولية يتم تنظيم ندوات: «75 عامًا مصر - فنزويلا» يشارك فيها إرنستو فييجاس وزير السلطة الشعبية للثقافة، و«كتب الأطفال - تسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة والتحديات في هذا المجال»، و«عباقرة عمانيون.. من الفراهيدي إلى ابن ماجد» و«جامعة السلطان قابوس في عيون الأكاديميين المصريين»، فضلاً عن ندوة «الدبلوماسية الثقافية.. مرتكزات سياسة مصر الخارجية في أفريقيا».

وبالنسبة لقاعة المؤسسات، تشهد ندوة «التمويل متناهي الصغر أداة تمكين رواد الأعمال»، وفي الصالون الثقافي يجرى تنظيم ندوات «الفنان عبد الهادي الجزار مئوية ميلاد»، و«تأثيرات مصرية» و«ثقافتنا في السودان - موريتانيا»، و«الإنسانيات الرقمية».

وتشهد قاعة العرض ندوات: «الحب والحرب في عيون الطفل»، و«سيدات من مصر»، و«المختار من المنتسب والمغترب في لغة العرب»، و«الأيام حين تعبر خائفة»، وتشهد قاعة فكر وإبداع ندوات: «التراث الخفي الأسطورة السومرية والرواية الخليجية للسيرة الهلالية»، و«فقه المواريث المقارنة»، و«في قلب اللحظة»، و«كي أحتفظ بكفي دافئة».

وتشهد قاعة الشعر، فعاليات متنوعة منها الأمسية الأولى والتي يشارك فيها أحمد علي منصور، أحمد نناوي، بشيرة محب، خلف جابر، السيد حسن، كرم منصور، ماجد أبادير، محمد حسني إبراهيم، محمد علي عزب، يونس أبو سبع، ولقاء مع مفزثيودورو السقا تشيلي، والأمسية الثانية التي يشارك فيها إبراهيم داود، أحمد الجعفري، أحمد المريخي، حنان شافعي.