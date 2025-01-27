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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أفضل من الشاي والقهوة| تناول هذه المشروبات في الصباح لتحسين صحة الأمعاء

صحة الأمعاء
صحة الأمعاء
هاجر هانئ
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هل سئمت من شرب الشاي أو القهوة في الصباح؟ انتقل إلى المشروبات التالية المفيدة للأمعاء والتي تحتوي على فوائد معززة للهضم ويمكن أن تخفف من الانتفاخ، ابدأ يومك بشكل صحيح وحافظ على صحة الأمعاء بهذه العلاجات البسيطة والطبيعية.


قد يمنحك الشاي أو القهوة الصباحية دفعة الطاقة التي تحتاجها بشدة، ولكن هل تعلم أن هذه المشروبات قد تساهم في مشاكل الأمعاء بمرور الوقت؟ تشير الدراسات إلى أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يعطل ميكروبات الأمعاء ويهيج بطانة المعدة، وخاصة على معدة فارغة. لذا، بدلاً من بدء يومك بالشاي أو القهوة، فكر في هذه المشروبات الساخنة الخمسة الصديقة للأمعاء والتي لا تساعد فقط في الهضم ولكنها تدعم أيضًا صحة الأمعاء بشكل عام.


-ماء الليمون الدافئ
يُعرف ماء الليمون الدافئ بأنه مشروب صباحي كلاسيكي، وله خصائص إزالة السموم، فهو غني بفيتامين سي، ويساعد على طرد السموم ويعزز إنتاج الصفراء، مما يساعد على الهضم، أظهرت دراسة نُشرت في مجلة الكيمياء الحيوية السريرية والتغذية كيف يمكن لحمض الستريك أن يعزز صحة الأمعاء من خلال تشجيع نمو البكتيريا المفيدة.
نصيحة: اعصر عصير الليمون الطازج في الماء الدافئ واشربه على معدة فارغة لتحفيز الجهاز الهضمي.


- شاي الزنجبيل
يُستخدم الزنجبيل منذ قرون لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، يمكن لشاي الزنجبيل أن يخفف من الانتفاخ ويقلل من الغثيان ويحفز إفراغ المعدة، وفقًا لبحث في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد، فإن الزنجبيل يعزز حركة الأمعاء، مما يساعد في هضم الطعام بشكل أفضل.
نصيحة : قم بغلي بضع شرائح من الزنجبيل الطازج في الماء، ثم قم بتصفيته وتناوله ببطء، أضف لمسة من العسل لتحليته.


- شاي بذور الشمر
بذور الشمر غنية بالمركبات المفيدة للأمعاء، فهي تحتوي على الأنيثول، وهو مركب طبيعي يعمل على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي ويقلل من الانتفاخ. وقد أظهرت دراسة في المجلة الهندية لعلم الأدوية أن بذور الشمر لها خصائص طاردة للريح، مما يجعلها فعالة في علاج عسر الهضم والغازات.
نصيحة: قم بسحق ملعقة صغيرة من بذور الشمر ثم انقعها في الماء الساخن للحصول على مشروب صباحي مهدئ.


- شاي النعناع
يعد شاي النعناع بديلاً ممتازًا آخر للمشروبات الغنية بالكافيين، فهو يحتوي على المنثول، الذي له تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي، وقد وجدت الأبحاث في مجلة أمراض الجهاز الهضمي أن النعناع يمكن أن يساعد في تقليل أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS) عن طريق استرخاء عضلات الأمعاء.
نصيحة : قم بتحضير شاي النعناع باستخدام أوراق طازجة أو أكياس الشاي، واستمتع به دافئًا لتخفيف أي إزعاج في المعدة في الصباح.


- شاي الكركم
شاي الكركم هو مشروب قوي مضاد للالتهابات يمكن أن يفعل العجائب لأمعائك، وقد ثبت في مجلة Frontiers in Microbiology أن الكركمين، المركب النشط في الكركم، يدعم ميكروبات الأمعاء ويقلل الالتهاب في الجهاز الهضمي، يساعد هذا المشروب الذهبي أيضًا في منع القرحة ويعزز التئام الأمعاء بشكل عام.
نصيحة : امزج نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع الماء الدافئ، وأضف الفلفل الأسود لتحسين امتصاص الكركمين.

لماذا نتجنب الشاي والقهوة؟


الشاي والقهوة، على الرغم من شعبيتهما، هما مشروبان حامضيان بطبيعتهما ويمكن أن يؤديا إلى تفاقم حالات مثل ارتداد الحمض أو القرحة عند تناولهما على معدة فارغة، تكشف دراسة في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يغير ميكروبات الأمعاء، مما يؤدي إلى اختلال التوازن الهضمي بمرور الوقت، يضمن التحول إلى بدائل صديقة للأمعاء أن تبدأ يومك بملاحظة أكثر صحة.
تلعب صحة أمعائك دورًا محوريًا في صحتك العامة، حيث تؤثر على كل شيء بدءًا من الهضم وحتى المناعة، من خلال استبدال شاي الصباح أو القهوة بأي من هذه المشروبات الساخنة الخمسة، يمكنك دعم صحة أمعائك وتقليل الانزعاج الهضمي والشعور بمزيد من النشاط طوال اليوم.
المصدر: timesnownews
 

صحة الأمعاء الانتفاخ المشروبات

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