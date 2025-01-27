وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين

استقرت أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 27 يناير 2025، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الشراء: 162.12جنيه.

سعر البيع:163.40 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:131.80جنيه

سعر البيع :133.47 جنيه

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 129.12جنيه.

سعر البيع: 130.71جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:70.29جنيه.

سعر البيع: 70.88 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.65جنيه.

سعر البيع: 13.70جنيه.

الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.34جنيه.

سعر البيع: 13.41 جنيه.

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 12.74جنيه.

سعر البيع: 13.80جنيه.

وتعد العملة الكويتية الأغلي عالميا وعربيا وتليها البحرينية ثم العُمانية، ويبقي الريال السعودية العملة العربية الأكثر طلبا في مصر نظرا لرحلات العمرة وموسم الحج.