برشلونة يكتسح فالنسيا بسباعية في الدوري الإسباني

اكتسح فريق برشلونة نظيره فالنسيا بنتيجة 7-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي 2024-25.

برشلونة ضد فالنسيا

جاءت أهداف المباراة عن طريق فرينكي دي يونج، فيران توريس، رافينيا، فيرمين لوبيز هدفين ليفاندوفسكي وسيزار تاريجا بالخطأ في مرماه في الدقائق 3، 8، 14، 24، 45+3، 65، 74 على التوالي لصالح برشلونة، بينما سجل هدف فالنسيا الوحيد هوجو دورو في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يرفع برشلونة رصيده للنقطة 42 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني، بعد أن خاض 21 مباراة حقق خلالها 13 فوزًا، 3 تعادلات، 5 هزائم، بينما يقبع فالنسيا بالمركز الـ19 وقبل الأخير، برصيد 16 نقطة من 3 انتصارات و7 تعادلات و11 هزيمة.