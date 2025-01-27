قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ13 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج قبل النوم تسمع خبرا سعيدا في الصباح
مصطفى الفقي لـ “صدى البلد”: مصر متمسكة بثوابت القضية الفلسطينية.. وحديث ترامب بالونات اختبار
تسليم أربيل يهود وعودة النازحين إلى شمال غزة.. تفاصيل الاتفاق الجديد بين حماس وإسرائيل
الرئيس الكولومبي يأمر بفرض 25 ٪ رسوم على الواردات الأمريكية
برشلونة يكتسح فالنسيا بسباعية في الدوري الإسباني
ميلوني: اتفاقيات بـ10 مليارات دولار مع السعودية وفرص شراكة استراتيجية
البيت الأبيض يعلن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان حتى 18 فبراير المقبل
إيهاب الخطيب: الأهلي فرط في فوز مهم على بيراميدز وأضاع صدارة الدوري
حماس ترفض مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين وتثمن موقف مصر والأردن
دعاء النبي في ليلة الإسراء والمعراج .. 12 كلمة قبل النوم تمحو ذنوبك وتأتيك البشارة صباحاً
نتائج الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يكتسح فالنسيا بسباعية في الدوري الإسباني

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد
×

اكتسح فريق برشلونة  نظيره فالنسيا بنتيجة 7-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي 2024-25.

برشلونة ضد فالنسيا

جاءت أهداف المباراة عن طريق فرينكي دي يونج، فيران توريس، رافينيا، فيرمين لوبيز هدفين ليفاندوفسكي وسيزار تاريجا بالخطأ في مرماه  في الدقائق 3، 8، 14، 24، 45+3، 65، 74 على التوالي لصالح برشلونة، بينما سجل هدف فالنسيا الوحيد هوجو دورو في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يرفع برشلونة رصيده للنقطة  42 نقطة  ليحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني، بعد أن خاض 21 مباراة حقق خلالها 13 فوزًا، 3 تعادلات، 5 هزائم، بينما يقبع فالنسيا بالمركز الـ19 وقبل الأخير، برصيد 16 نقطة من 3 انتصارات و7 تعادلات و11 هزيمة.

برشلونة الدوري الإسباني فالنسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 15 تكليفا جديدا لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ليلة الإسراء والمعراج

4 ركعات في ليلة الإسراء والمعراج.. تغفر الذنوب وتفك الكرب.. اعرف كيفية أدائها

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

الرئيس السيسي

5 تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة قبل رمضان

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 .. ترقبوها هنا

الدعاء

عمل واحد بـ ليلة الإسراء والمعراج يحقق الأمنيات المستحيلة وترى العجب في حياتك

شوبير

صفقة خامسة أجنبية..شوبير يكشف مفاجأة سارة لجمهور الأهلي

50 % تخفيض على تذاكر مصر للطيران.. كيفية الحجز خطوة بخطوة؟

50 % تخفيض على تذاكر مصر للطيران ومجانا لهؤلاء.. كيفية الحجز خطوة بخطوة؟

ترشيحاتنا

اخبار الفن

أخبار الفن| منة شلبي ترد على شائعات زواجها.. وتطورات حالة صالح العويل

مازن الغرباوي ومحي إسماعيل

المخرج مازن الغرباوي يوقع مسرحيتي "المدمر" و"جسم واسنان وشعر مستعار"

ايمي سالم

أول مرة .. إيمي سالم تؤدي مناسك العمرة

بالصور

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها في أحدث ظهور | شاهد

إليسا
إليسا
إليسا

قصة استحواذ فيلم نتفليكس المثير للجدل Emilia Perez على قوائم ترشيحات الأوسكار

Emilia Pérez
Emilia Pérez
Emilia Pérez

تعرف على قائمة مسلسلات رمضان على منصة watch it

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

محافظ الشرقية يشهد احتفالية الإسراء والمعراج بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

موقف ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن تكفل برنامجها بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز بعد أزمتها

طليقة سائق شقيق عمرو دياب

شقيقة المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: طليقي اللي عمل كل ده| فيديو

فتاة - أرشيفية

سر ضبط 4 فتيات ليل بتهمة الإخلال بالآداب العامة في الجيزة

ايمان عبد اللطيف

ليلة الإسراء والمعراج .. اغتنموها بـ 7 أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العنف المدرسي.. كيف نقضي على الظاهرة الخطيرة؟

د. عصام عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العنف المجتمعي .. مقترحات العلاج

المزيد